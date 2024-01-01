نتنياهو يقر إرسال وفد إلى القاهرة لبدء مفاوضات تفصيلية حول صفقة التبادل مع حماس ..

القدس المحتلة/سما/

صرح مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سمح لفريق التفاوض بالعودة إلى المحادثات غير المباشرة مع "حماس" من أجل التوصل إلى صفقة تشمل وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن.

وقال المسؤول: "أعاد رئيس الوزراء نتنياهو التأكيد على أن الحرب ستنتهي فقط بعد تحقيق الأهداف كافة وليس قبل ذلك بدقيقة".

ويبدو أن إسرائيل وحماس على وشك التوصل إلى إطار اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، حسبما قال مصدر إسرائيلي مطلع على المفاوضات لشبكة CNN الأربعاء.

وقال المصدر المطلع على المفاوضات إن المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن رد حماس الأخير سيمكن الطرفين من الدخول في تفاصيل مفاوضات للتوصل إلى اتفاق.

وأكد مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون لـCNN الخميس أن نتنياهو سيتحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت لاحق الخميس. وقال مسؤول أمريكي الاثنين إن بايدن ونتنياهو سيناقشان مفاوضات وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية هناك تفاؤل في إسرائيل، واعتقاد بأن التوصل إلى صفقة تبادل أسرى في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع أمر ممكن - لكن ذلك لن يحدث ببساطة.

وفي اليوم التالي لرد حماس على اقتراح الصفقة ، الذي وصفته مصادر مختلفة بأنه "الأفضل حتى الآن"، وافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إرسال الوفد المفاوض بخصوص الأسرى.

ووفقا لتقارير مختلفة، تنقسم الصفقة إلى ثلاث مراحل مختلفة - في المرحلة "أ"، والتي ستستمر لمدة ستة أسابيع، سيتم إطلاق سراح جميع الأسيرات، إلى جانب كبار السن والمرضى.

أثناء تنفيذ هذه المرحلة، التي من المتوقع أن يتم فيها إطلاق سراح 33 مختطفًا حيًا وميتًا، سيتم إجراء مفاوضات حول المرحلة الثانية من الصفقة - التي طالبت حماس حتى الآن بأن تتضمن انسحابًا كاملاً للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة،

وهو أمر وترفض إسرائيل حتى الآن إطلاق سراح بقية المختطفين الأحياء. وفي هاتين المرحلتين، سيتم إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، بمن فيهم أولئك الذين تلطخت أيديهم بالدماء.

وبحسب مصدر سياسي فإن نتنياهو "أكد مراراً وتكراراً أن الحرب لن تنتهي إلا بعد تحقيق جميع أهدافها وليس قبلها بلحظة واحدة". ولذلك فإن الاتفاق الذي يتشكل فعلياً يحفظ لإسرائيل إمكانية العودة إلى الحرب، إذا لم يتم التوصل خلال المرحلة الأولى إلى اتفاقات بشأن المرحلة الثانية. ولو لم يتم الحفاظ على هذا الخيار، لكانت فرصة إجراء المفاوضات بشأن الرجال والجنود الذين سيتخلون عن الأسر بعد المرحلة الأولى قد تضاءلت بشكل كبير.

وتوضح إسرائيل أن هذا ليس اتفاقا "مثاليا"، لكن مصادر مطلعة على الأمر قالت إن "القضايا الرئيسية خلفنا. المفاوضات الآن تدور حول التفاصيل وليس حول المبادئ، لأننا اتفقنا بالفعل على المبادئ". "

وتجدر الإشارة إلى أن الفرق تقوم بصياغة إجابة حماس التي جاءت باللغتين العربية والعبرية، للتأكد من عدم وجود أي حيل أو حيل.

الأسباب التي أدت إلى تغيير الاتجاه، والتفاؤل النسبي بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريباً، هي الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة من جانب قطر ومصر؛ إدراك حماس أن الصدع بين إسرائيل والولايات المتحدة لا يتسع؛ وكذلك آمال حماس التي لم تتحقق بأن تتراجع حدة القتال في غزة.

ونشير إلى أنه قبل تأكيد مغادرة الوفد، قال مسؤول إسرائيلي كبير إنه لا ينبغي استبعاد إمكانية عقد قمة مع رئيس وكالة المخابرات المركزية والوسطاء في الأيام المقبلة بهدف التوصل إلى اتفاق.

وتشير التقديرات إلى أن الخطوة التالية ستكون محادثات قريبة - لم يتضح بعد أين ستتم وعلى أي مستوى - سواء بحضور رئيس الموساد أو عبر المستوى المهني فقط.