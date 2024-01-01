الانتخابات البريطانية: حزب العمال في طريقه لتحقيق نصر تاريخي

القدس المحتلة/سما/

يواصل الناخبون في بريطانيا اليوم الخميس، التوجه لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، وتستعد المملكة المتحدة لزلزال سياسي، فبعد عقد ونصف من سيطرة المحافظين، من المتوقع أن يسجل حزب العمال المنتمي ليسار الوسط أكبر انتصار له منذ نحو 200 عام، بأكثر من 430 مقعدا وبأغلبية ساحقة في البرلمان.

بحسب كل التوقعات، أن يحقق حزب العمال (يسار الوسط) أكبر انتصار في تاريخه ويعود إلى السلطة بعد 14 عاما. ويواجه الحزب المحافظ اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء ريشي سوناك انهيارا غير مسبوق، ويركز الآن على محاولة تقليل الأضرار. ويعترف المحافظون أيضًا بأن زعيم حزب العمال كير سترامر سيتسلم مفاتيح داونينج 10 غدًا ويتم تعيينه رئيسًا للوزراء،

الليلة الماضية، نشر معهد يوجوف الاستطلاع الضخم الأخير، الذي تنبأ مرة أخرى بانتصار هائل وغير مسبوق لحزب العمال: وفقًا للاستطلاع، سيفوز حزب سترومر بـ 431 مقعدًا من أصل 650 في البرلمان - وهو أكبر عدد من مقاعد حزب العمال على الإطلاق، وفي الواقع وهو الأكبر من أي حزب في تاريخ بريطانيا العظمى الحديث – منذ عام 1832.

ويتوقع الاستطلاع الضخم أن يتراجع عدد مقاعد المحافظين إلى 102 مقعدا، وهو أقل عدد في تاريخهم. وللمقارنة، حصل المحافظون في الانتخابات السابقة على 365 مقعدا والعمال على 202 مقعدا فقط. ويقدر الاستطلاع أيضا أن عددا من كبار المحافظين و16 من أصل 26 وزيرا في الحكومة المنتهية ولايتها سيفقدون مقاعدهم في البرلمان، بما في ذلك وزير المالية جيريمي هانت. ووفقاً لاستطلاع آخر، في سيناريو متطرف، يمكن لحزب العمال أن يحصل على عدد وهمي يبلغ 516 مقعداً، ويترك للمحافظين 53 مقعداً فقط، وهو زلزال لا يمكن تصوره.

وفي الأيام الأخيرة، حاول سوناك أن ينقل للناخبين أن فوز المحافظين لا يزال ممكنا، وفي بداية الأسبوع استغل الفوز الدراماتيكي لمنتخب إنجلترا بعد تأخره حتى الدقيقة 95 في يورو 2024، بتغريدة أن "الأمر لم ينته حتى ينتهي" . لكن خلف الكواليس، يفهم المحافظون وضعهم جيدا، وهناك من يقول ذلك صراحة: «أدرك تماما أنه وفقا لاستطلاعات الرأي، من المتوقع أن يسجل حزب العمل أكبر انتصار في تاريخه ويفوز بالبرلمان.

من هو زعيم حزب العمال كير ستارمر؟

كير ستارمر هو سياسي ومحامي بريطاني من مواليد 1962. هو وزير الظل للخروج من الاتحاد الأوروبي وعمل سابقا مديرا للنيابات العامة.

شغل منصب المدعي العام قبل أن ينتخب نائبا قبل تسع سنوات. ويفترض أن يصبح رئيسا للوزراء، لأن هذا المنصب يتولاه عادة رئيس الحزب السياسي الذي يحصل على غالبية المقاعد في الانتخابات التشريعية.

هذا وسيختار الناخبون البريطانيون 650 نائبا، في الانتخابات التشريعية عبر التصويت في واحدة من أصل 650 دائرة انتخابية منتشرة في إنكلترا، وإسكتلندا وويلز، وإيرلندا الشمالية.