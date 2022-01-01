  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مئات الدونمات مشتعلة نتيجة قصف حزب الله لمناطق شمال اسرائيل..

الخميس 04 يوليو 2024 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
مئات الدونمات مشتعلة نتيجة قصف حزب الله لمناطق شمال اسرائيل..



القدس المحتلة / سما /

تشتعل العديد من الحرائق في عدة مواقع مختلفة شمال إسرائيل نتيجة قصف الصواريخ من قبل حزب الله التي أطلقها اليوم (الخميس).

ونتيجة لذلك، تشتعل النيران حالياً في مئات الدونمات، كما تم إغلاق كافة المحميات الطبيعية المفتوحة في الجولان وإخلاء المستجمين منها.

تقول المواقع العبرية ، عندما تنظر إلى صورة وضع الحرائق في المنطقة الشمالية مقارنة بالسنوات السابقة، تتضح خطورة الحدث. وفي عام 2023 بين شهري مايو ويوليو، تم حرق حوالي 17 ألف دونم في المنطقة الشمالية، وفي عام 2022 حوالي 10 آلاف دونم . ويصل العدد هذا العام إلى 86,933 ألف دونم تضررت من الحرائق، نصفها في المحميات الطبيعية والمتنزهات ونصفها الآخر في الغابات والمناطق المفتوحة.

وأفادت هيئة الطبيعة الإسرائيلية أنه حتى الأول من يوليو، منذ بداية العام، تم حرق ما يقرب من 177,571 دونمًا في المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية والمساحات المفتوحة والغابات. ومن بين المناطق المتضررة من الحرائق، وقع ما يقرب من 49% من الأضرار في المناطق الشمالية المعرضة للحرب، وكانت الأضرار الأكبر في الجولان والجليل الأعلى. ولا تشمل هذه البيانات المناطق المتضررة من حرائق الأسبوع الماضي، بما في ذلك الحرائق المشتعلة حاليًا.

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" تتسلم رد حماس على مقترح صفقة التبادل

من 10 صفحات.. وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف مخطط تل أبيب لتهجير سكان غزة إلى مصر

وزيرٌ إسرائيليٌّ يدعو لاحتلال سيناء ولبنان والأردن وإسقاط قنبلة نوويّة على غزّة..

إعلام إسرائيلي عن قادة الجيش في غزة: قواتنا منهكة لدرجة "الاحتراق"

مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 3 جنود آخرين بجروح خطيرة بمعارك شماليّ غزة

مصادر فلسطينية : حماس قدمت تعديلات على الورقة الاسرائيلية الأخيرة

روجر ووترز: "إسرائيل" تنفذ إبادة جماعية بغزة وتروي أكاذيب قذرة ومثيرة للاشمئزاز عن حماس

الأخبار الرئيسية

يديعوت احرونوت : صفقة بين حماس واسرائيل في غضون أسبوعين إلى ثلاثة

العدوان على غزة : 4 مجازر نفذها الاحتلال الاسرائيلي أسفرت عن 58 شهيدا خلال 24 ساعة

“سي إن إن” : اتفاق إطاري” قريب لوقف إطلاق النار بين حماس واسرائيل..

الإعلام العبري: إسرائيل أمام أيام صعبة ومعادلة “حزب الله” لم تتغير والحرب تقترب

وزيرٌ إسرائيليٌّ يدعو لاحتلال سيناء ولبنان والأردن وإسقاط قنبلة نوويّة على غزّة..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية