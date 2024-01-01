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يديعوت : بايدن سيجري اتصالًا هاتفيًا مع نتنياهو

الخميس 04 يوليو 2024 05:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت : بايدن سيجري اتصالًا هاتفيًا مع نتنياهو



القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، يوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب رد حركة حماس على مقترح التهدئة.

وأرسلت حركة حماس ردها على الورقة الإسرائيلية بشأن مقترح بايدن لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة وإتمام صفقة تبادل الأسرى لعودة المحتجزين الإسرائيليين.

وبحسب ما نقلت التقارير الإعلامية، فإن حركة حماس متمسكة بوقف إطلاق النار بشكل دائم وخروج قوات وآليات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وعودة النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم.

وبناء على رد حماس، يجتمع المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر، مساء الخميس لبحث رد الحركة، من أجل تقديم الرد الإسرائيلي عليه.

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