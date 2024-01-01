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واشنطن: حزب الله عام 2024 أكبر حجما وأفضل تسليحا وأقوى سياسيا

الخميس 04 يوليو 2024 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن: حزب الله عام 2024 أكبر حجما وأفضل تسليحا وأقوى سياسيا



القدس المحتلة / سما/

قالت القناة "MSNBC" الأميركية، إنه في حال اندلاع الحرب مع حزب الله سوف تعمل إسرائيل ضد خصم ليس فقط أقوى جهة غير حكومية في الشرق الأوسط، بل خصم يقاتل بشكل أكثر فعالية من معظم الجيوش النظامية في المنطقة..

وأضافت القناة أن حزب الله في عام 2024 أكبر حجماً وأفضل تسليحاً وأكثر خبرة وأقوى سياسياً من حزب الله في عام 2006.

وأشارت الى أن ما ينبغي للولايات المتحدة أن تفعله هو أن توضح للمسؤولين الإسرائيليين، علناً وفي السر، أن الولايات المتحدة لا تدعم الحرب في لبنان ولن تنقذهم إذا بدأوها.

وأكدت القناة أنه يتعين على المسؤولين الأميركيين أن يدركوا أنه في أي حرب بين إسرائيل وحزب الله، هناك احتمال ألا يكون الأميركيون محصنين من العواقب.

وأشارت الى أنه في أي حرب مع حزب الله سوف يعيش الملايين من الإسرائيليين في الملاجئ بينما تتعرض المدن الكبرى، من تل أبيب إلى حيفا، لوابل من الصواريخ التي سيكون من الصعب تحييدها.

وبينت: ستقاتل القوات البرية الإسرائيلية ضد حزب الله، حيث تعلمت الكثير عن التكتيكات والعمليات والإجراءات العسكرية بعد سنوات من العمليات البرية في سوريا.

وقالت القناة: من الصعب أن نتصور كيف يمكن لحرب شاملة في لبنان أن يحقق هدف (عودة المستوطنين إلى الشمال)، في حين أنها ستسفر عن أضرار مادية وبشرية هائلة لدى إسرائيل.

وأكدت أنه في حالة الحرب يمكن لصواريخ حزب الله استهداف البنية التحتية المدنية الحيوية لإسرائيل: المطارات والموانئ والشبكات الكهربائية ومحطات الطاقة.

وأشارت: يستمر حزب الله في التباهي بـ"جذوره المتمردة" ولكنه يشبه على نحو متزايد جيشاً يمتلك ما يصل إلى 200 ألف صاروخ وقذيفة من مختلف المديات.

وبينت القناة أنه في أي حرب مع حزب الله سوف يكون وضع الاقتصاد الإسرائيلي في الشمال أسوأ كثيراً مما هو عليه اليوم مع انسحاب المزيد من الإسرائيليين من المنطقة حفاظاً على سلامتهم.

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