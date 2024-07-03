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الأمم المتحدة: 9 من كل 10 أشخاص في غزة نزحوا مرة واحدة على الأقل

الأربعاء 03 يوليو 2024 11:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: 9 من كل 10 أشخاص في غزة نزحوا مرة واحدة على الأقل



نيويورك/سما/

قالت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن 9 من كل 10 أشخاص في غزة "نزحوا مرة واحدة على الأقل" داخل القطاع الذي يشهد عدوانا إسرائيليا مدمرا منذ نحو 9 أشهر.

جاء ذلك في تصريحات لمدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أندريا دي دومينيكو، في مؤتمر صحفي تحدث فيه إلى الصحفيين في نيويورك عبر الفيديو من القدس، وفق ما ذكره موقع "أخبار الأمم المتحدة".

وقال دي دومينيكو إن "المجتمع الإنساني يقدّر إجمالي عدد السكان في غزة في الوقت الراهن بنحو 2.1 مليون نسمة، مع الوضع في الاعتبار مقتل أكثر من 37 ألف شخص ومغادرة 110 آلاف للقطاع منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023".

وأشار إلى أنهم قدروا أن "ما بين 300 إلى 350 ألف شخص مازالوا في شمال غزة لا يستطيعون الانتقال إلى الجنوب".

وأضاف أن "9 من كل 10 أشخاص في غزة نزحوا مرة واحدة على الأقل، وفي بعض الحالات 10 مرات".

وأوضح المسؤول الأممي أن من نزحوا في اليومين الماضيين، عقب أوامر إخلاء إسرائيلية في خان يونس جنوبي القطاع، "لا يضافون بالضرورة إلى رقم النازحين لأن كثيرين منهم نازحون بالفعل".

وأكد أنه "في كل مرة ينزح فيها الناس، فإنهم يضطرون إلى إعادة ضبط حياتهم بالكامل مرارا وتكرارا".

والاثنين، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي "أوامر" إخلاء للمواطنين في مناطق شرق خان يونس، ما اضطرهم إلى النزوح باتجاه منطقة المواصي بمدينة رفح جنوبي القطاع.

والثلاثاء، توقعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اضطرار 250 ألف مواطن إلى النزوح مجددا من خان يونس، مؤكدة أنه "لا مكان آمن في غزة".

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