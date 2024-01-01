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مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 3 جنود آخرين بجروح خطيرة بمعارك شماليّ غزة

الأربعاء 03 يوليو 2024 11:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 3 جنود آخرين بجروح خطيرة بمعارك شماليّ غزة



القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، عن مقتل ضابط برتبة نقيب، وقائد مجموعة في الكتيبة 75 بالجيش، وإصابة 3 جنود بجروح خطيرة في معارك شماليّ قطاع غزة.

وكانت مصادر عبرية،  أفادت اليوم الأربعاء، بمقتل اثنين من جنود الاحتلال خلال اشتباكات مع المقاومة في قطاع غزة.

وقد أعلنت بلدية مستوطنة كريات شمونة مقتل أحد مستوطنيها، الجندي "عيلي لوجسي"، خلال معارك في قطاع غزة.

وقالت صحيفة يديعوت العبرية إن النقيب عيلي لوجسي من كريات شمونة قُتل بصاروخ مضاد للدبابات في غزة

وبحسب مصادر عبرية، فإن الجندي الإسرائيلي القتيل "عيلي" من "كريات شمونة" أصيب في بداية الحرب على غزة، وبعد عدة أسابيع تعافى، وأصر على العودة للقتال، وقُتل في معارك غزة.

في الأثناء، أعلن جيش الاحتلال أن من قتل في عملية الطعن في كرميئيل هو ضابط في وحدة المدرعات في الجيش. 

وكانت مصادر عبرية أعلنت عن ثلاث إصابات واحدة ميؤوس منها وأخرى خطيرة في عملية الطعن بمستوطنة "كرميئيل" شمال فلسطين المحتلة.

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