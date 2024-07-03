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تقرير: "إسرائيل" تستعد لرد "حزب الله" على إعلان تل أبيب مسؤوليتها عن اغتيال "نعمة"

الأربعاء 03 يوليو 2024 11:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير: "إسرائيل" تستعد لرد "حزب الله" على إعلان تل أبيب مسؤوليتها عن اغتيال "نعمة"



القدس المحتلة/سما/

ذكرت قناة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن بلادها تستعد لرد محتمل من "حزب الله" اللبناني على إعلان تل أبيب مسؤوليتها عن اغتيال قيادي بارز في الحزب.


وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لرد محتمل من "حزب الله" على خلفية إعلان تل أبيب مسؤوليتها عن اغتيال القيادي البارز في الحزب، محمد نعمة ناصر، الذي اغتيل في غارة إسرائيلية، في وقت سابق اليوم.

وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أنه للمرة الثانية خلال أقل من شهر، تمكن الجيش الإسرائيلي من قتل مسؤول قيادي وبارز في حزب الله، مضيفةً أن محمد نعمة ناصر كان مسؤولا عن إطلاق الصواريخ على الشمال .



وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، افادت تقارير إعلامية باستشهاد قيادي ميداني بارز في "حزب الله" اللبناني، إثر ضربة شنها الطيران الإسرائيلي، حيث نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصدرين أمنيين أن القيادي في "حزب الله" لقي مصرعه قرب مدينة صور جنوبي لبنان.

وأوضح المصدران أن القيادي الشهيد كان مسؤولا عن قسم من عمليات "حزب الله" على الجبهة الحدودية مع "إسرائيل" والتي شهدت تبادل إطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مع اندلاع حرب غزة.


ولفت المصدران إلى أن الشهيد كان على نفس الرتبة والأهمية التي كان يتمتع بها القيادي في "حزب الله"، طالب عبد الله، الذي استشهد في غارة إسرائيلية في يونيو/ حزيران الماضي، وكان القيادي الميداني الأبرز الذي يقتله الجيش الإسرائيلي لـ"حزب الله" طيلة ثمانية أشهر من الأعمال القتالية.


من جانبه، أطلق "حزب الله" اللبناني أكبر سرب من الطائرات المسيرة والصواريخ ردا على مقتل عبد الله.

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