لابيد: لا توجد هدية لأعداء إسرائيل أعظم من نتنياهو وبن غفير

القدس المحتلة/سما/

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد اليوم الأربعاء، كلاً من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، واعتبر أنه لا توجد هدية لـ"أعداء إسرائيل" أعظم منهما. وقال لابيد عبر منصة إكس: "لا توجد ولم تكن هناك هدية لأعداء إسرائيل أعظم من الوزير بن غفير، ولا توجد هدية لأعداء إسرائيل أعظم من افتقار نتنياهو إلى المسؤولية".

وأضاف: "اعتقدت أن 7 أكتوبر/ تشرين الأول (الماضي) كانت أدنى نقطة في حياتنا، لكنها لم تكن أدنى نقطة، بل مجرد بداية التدهور". وفي إسرائيل يُنظر إلى 7 أكتوبر/ تشرين الأول على أنه يوم الإخفاق الأمني والمخابراتي والعسكري أمام هجمات حركة حماس المفاجئة على 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة قطاع غزة. ويواجه بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، انتقادات دولية لدعوته إلى تهجير الفلسطينيين قسراً، وتعزيز الاستيطان، واحتلال غزة، وإعدام الأسرى الغزيين في سجون إسرائيل.

وبحسب لابيد، فإنه "لم تكن هناك هدية لأعداء إسرائيل أعظم من عدم مسؤولية نتنياهو، إذا كان لا يضبط النظام عندما يكون هناك شجار يُضر بـ(الشاباك) في أثناء الحرب، فلماذا يكون رئيساً للوزراء؟". وهاجم بن غفير، في اليومين الماضيين، رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، ودعا إلى استقالته على خلفية إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، بينهم مدير مستشفى الشفاء في غزة، الدكتور محمد أبو سلمية.

ومنذ أشهر، يدعو لابيد إلى استقالة حكومة نتنياهو اليمينية، التي تتولى السلطة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2022. وتتهم المعارضة نتنياهو باتباع سياسات تخدم مصالحه الخاصة، ولا سيما الاستمرار في منصبه، والفشل في تحقيق الأهداف المعلنة للحرب على غزة، وخصوصاً القضاء على قدرات حماس وإعادة الأسرى الإسرائيليين من القطاع. في المقابل، يرفض نتنياهو الاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة، ويدعي أن من شأنها "شلّ الدولة" وتجميد المفاوضات بشأن إطلاق سراح الأسرى لمدة قد تصل إلى 8 أشهر.