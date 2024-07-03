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"سي أن أن" تستبعد صحافياً من غزة بضغط صهيوني

الأربعاء 03 يوليو 2024 10:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
"سي أن أن" تستبعد صحافياً من غزة بضغط صهيوني



واشنطن/سما/

أنهت شبكة "سي أن أن" الأميركية تعاونها مع الصحافي الفلسطيني من قطاع غزة، عبد القادر صباح، إثر هجمة تعرّض لها الصحافي من قبل اللوبي الصهيوني. وهي محاولة جديدة ناجحة لإسكات الصحافيين الفلسطينيين أثناء العدوان الإسرائيلي، الذي خلّف نحو 125 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن عشرة آلاف مفقود، وسط دمار هائل، ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال. 

وربطت المنظمة الصهيونية لمراقبة الإعلام والدفاع عن جرائم إسرائيل وإنكارها "أونيست ريبورتين"، بين الصحافي عبد القادر صباح وحركة حماس، من خلال النبش في منشوراته القديمة، والتشكيك في مواده التي نشرتها الشبكة، إذ أشار تقريرها إلى أنه ظهر في صور مع كبار قادة حماس و"أشاد بالإرهابيين" بحسب تعبيرها.

ونبشت المنظمة في أرشيف منشورات الصحافي المستقل والمخرج والمصور في "فيسبوك"، واستخدمت صورة له مع محمود الزهار، واعتبرت أن الصورة تدينه بالرغم من أنه أشار إليه في التعليق بأنه مدرس آداب. كما اعتبرت إنجازه مشروعاً شاركت مقطعه وزارة الداخلية في غزة تهمة أخرى تدينه بحسب مقاييس الاحتلال. ورفض التقرير وصف الصحافي منفّذي عمليات المقاومة بالأبطال.


"سي أن أن" توقف التعاون
وسارعت صحيفة جيروزاليم بوست إلى اتهام "سي أن أن" نفسها، بقولها إن تقرير "أونيست ريبورتين" "يلقي بظلال من الشك على النزاهة الصحافية للشبكة وعلاقات حركة حماس الإرهابية بها"، وبحسب ادعاءاتها "يثير التقرير أيضاً مخاوف بشأن المعايير الصحافية وممارسات التدقيق الخاصة بمراسلي الشبكة الإعلامية، بالإضافة إلى محتوى القصة الذي تنشره الوسيلة الإعلامية".

وتأتي هذه الهجمة على الرغم من أن "سي أن أن" تتبع سياسة تحريرية صارمة منذ وقتٍ طويل، تفرض على صحافييها أينما كانوا أن يرسلوا تقاريرهم المتعلقة بالقضية الفلسطينية إلى مكتبها في القدس، بغرض مراجعتها قبل النشر. ويعني هذا بحسب موقع "ذا إنترسبت"، أن جزءاً كبيراً من تغطيتها للعدوان الحالي على غزة جرت صياغته وتأطيره بمقص الرقابة العسكرية المفروضة في دولة الاحتلال.

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