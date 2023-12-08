منذ فجر اليوم.. 38 شهيدا في قطاع غزة

غزة/سما/

أعلنت مصادر طبية، الأربعاء، عن استشهاد 38 مواطنا في القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وفي التفاصيل، استشهد 3 مواطنين، عصر اليوم الأربعاء، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي المسير على جنوب مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية بنقل 3 شهداء عقب استهداف طائرة مسيرة تجمعا للمواطنين في حي تل الهوا جنوب مدينة غزة ، إلى المستشفى المعمداني في المدينة.

كما تمكنت طواقم الإسعاف من انتشال شهيدين، ونقل 7 إصابات، عقب استهداف طيران الاحتلال شقة سكنية لعائلة الزرد بالقرب من حي الدرج في مدينة غزة، حيث تم نقلهم إلى المستشفى المعمداني.

ومنذ صباح اليوم، تم انتشال جثامين 14 شهيدًا من مناطق متفرقة في رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي خانيونس جنوب القطاع، أصيب عدد من المواطنين بقصف إسرائيلي استهدف محيط مستشفى ناصر ومدرسة للنازحين غرب المحافظة.

وأفادت مصادر محلية بإصابة 8 مواطنين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة العتال قرب مستشفى ناصر بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق، استشهد مواطنان، ظهر اليوم الأربعاء، في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمواطنين وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى العودة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، إن شهيدين وصلا إلى المستشفى عقب استهدافهما ومواطنين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جحر الديك وسط القطاع.

كما استشهد 4 مواطنين وأصيب 17 آخرين بجروح، اليوم الأربعاء، جراء قصف الاحتلال الاسرائيلي لتجمع لمواطنين حاولوا العودة لحي الشجاعية شرقي مدينة غزة غزة.

كما استشهد 3 مواطنين آخرين، بقصف مسيرة إسرائيلية مركبة مدنية في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، ونقل الشهداء الثلاثة إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة.

وشهدت المناطق الشمالية الشرقية لمخيم جباليا قصفا مدفعيا متقطعا، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

وأعلنت مصادر طبية في غزة، عن استشهاد 11 مواطنا فجر اليوم جراء القصف الصاروخي والمدفعي في عدة مناطق في القطاع، مع استمرار الاجتياح لحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كما أعلنت مصادر طبية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37953، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 87266 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن الاحتلال ارتكب في الساعات الـ24 الماضية، 3 مجازر راح ضحيتها 28 شهيدا، و125 جريحا.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.