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جيش الاحتلال يقر بإصابة 24 جندياً خلال الساعات الماضية

الأربعاء 03 يوليو 2024 07:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يقر بإصابة 24 جندياً خلال الساعات الماضية



القدس المحتلة/سما/

أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، بإصابة 24 جندياً خلال الساعات الـ 24 الماضية، بينهم 23 جندياً في قطاع غزّة، وسط اشتداد المعارك في القطاع خلال الأيام الأخيرة.

وأمس، اعترف "جيش" الاحتلال بمقتل جنديين، وإصابة 5 جنود من  كتيبة "121" في اللواء الـ"8"، أحدهم جروحه خطيرة، في استهداف جرى الاثنين لمقر قيادة "جيش" الاحتلال في منطقة "نتساريم" وسط القطاع، في حادث وصفه الإعلام الإسرائيلي بـ "حدث صعب لم يحدث مثله منذ شهور".

كذلك، تحدث الإعلام الإسرائيلي عن إصابة جندي من الكتيبة الـ"52" من اللواء "401" بجروح خطيرة جداً، في معركة أخرى في جنوبي قطاع غزّة.

يأتي ذلك في وقتٍ تنفذ المقاومة في غزّة، كمائن محكمة ضد جنود الاحتلال وآلياته المتوغلة في القطاع، موقعةً خسائر فادحة في صفوفه خلال معارك تركزت في الشجاعية ورفح.

وقبل يومين، تمكن المقاومون من استدراج قوة إسرائيلية إلى منزل مفخخ تم استخدامه في عملية القنص الأخيرة شرق مدينة رفح، وفور دخول الجنود إلى المنزل، تم تفجيره وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح.

واعترفت وسائل إعلام إسرائيلية بانهيار المبنى المفخخ في رفح على الجنود الإسرائيليين، مؤكدة وقوع عدد من الجرحى، بينهم إصابات بليغة.

كما استهدفت المقاومة جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في حي الشجاعية شرق مدينة غزّة، وذلك بوابل من قذائف الهاون النظامي.

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