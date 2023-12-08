إعلام إسرائيلي: حزب الله شنّ 2295 هجوماً منذ بداية الحرب

بيروت/سما/

كشف معهد "علما" الإسرائيلي، في إحصاء، أنّ حزب الله نفّذ 2295 هجوماً ضد "إسرائيل" منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر وحتى 1 تموز/يوليو الجاري.



ونقلت صحيفة "معاريف" عن المعهد، أنّ "94.3% من الهجمات ضد "إسرائيل" نُفّذت من مسافة 0 إلى 5 كلم من خط الحدود في اتجاه مواقع ومستوطنات محاذية للسياج، مثل المطلة وشتولا وشلومي".

وأوضح المعهد أنّ "3.1% من الهجمات، هي بمدى يتراوح بين 5 إلى 10 كلم عن خط الحدود"، و"1.9% منها هي بمدى بين 10 إلى 20 كلم من خط الحدود، و"0.65% منها هي بمدى بين 20 إلى 30 كلم من خط الحدود، أمّا 0.05% من الهجمات، فهي بمدى يزيد على 30 كلم من خط الحدود".

كما حدّد المعهد أنّ "المنطقة العسكرية التي هوجمت بالنحو الأقوى، هي منطقة هار دوف (مزارع شبعا) ومواقعها، حيث ينفّذ حزب الله هناك هجمات بنحو يومي".

وأشار إلى أنّ "حزب الله، عندما يوسّع مدى الهجمات إلى ما بعد 5 كلم، فإنّ ذلك يحدث على كجزء من ردّه في إطار معادلة الألم على هجمات الجيش في لبنان".

وكان معهد "علما" قد أكّد في تحليل، أنّ وتيرة الهجمات التي شنّها حزب الله ضدّ "إسرائيل"، خلال شهر حزيران/يونيو الماضي، تقترب من تلك التي شهدها أيار/مايو، والذي يمثّل حتى الآن الشهر الأعنف من حيث الاستهدافات، التي نفّذتها المقاومة منذ تشرين الأول/أكتوبر.

وفي التفاصيل التي أوردها المعهد، ونقلتها صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، نفّذ حزب الله، خلال الشهر الماضي، 288 هجوماً ضدّ "إسرائيل"، متوسطها ​​9.6 هجمات يومياً، في مقابل 320 هجوماً في أيار/مايو، معدلها 10 هجمات يومياً.

وبحلول منتصف الشهر، كانت كثافة نيران حزب الله عالية، ولا سيما في أعقاب اغتيال الشهيد طالب سامي عبد الله، "أبي طالب"، في الـ11 من حزيران/يونيو، وفقاً للمعهد.