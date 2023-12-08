استشهاد شاب برصاص الاحتلال في جنين

جنين/سما/

اغتالت قوات خاصة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، شابا في مدينة جنين.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب نضال زياد العامر (23 عاما) برصاص قوات الاحتلال بمدينة جنين.

وقالت مصادر طبية وأمنية لمراسلنا إن وحدة خاصة في جيش الاحتلال الإسرائيلي أعدمت الشاب العامر بدم بارد ومن مسافة صفر، عقب تسللها إلى داخل المنطقة الصناعية لمدينة جنين، بسيارة مدنية تحمل لوحة ترخيص فلسطينية.

والشهيد نضال العامر هو ابن الشهيد زياد العامر أحد ابرز قادة حركة فتح والذي استشهد خلال اجتياح جنين ومخيمها عام 2002، وابن عم الشهيدين أيهم وأيسر اللذين استشهدا أواخر العام الماضي.

ونعت حركة فتح اقليم جنين وفصائل العمل الوطني والإسلامي الشهيد العامر، منددة بعملية الإعدام الإجرامية التي نفذتها الوحدات الخاصة.

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