مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر بجروح خطيرة في عملية طعن شمال عكا

عكا/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، عن مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطرة، في عملية طعن في مركز تجاري في مدينة كرمئيل شمال مدينة عكا. وأكد الجيش الإسرائيلي مقتل الجندي ألكسندر ياكيمينسكي، من كتيبة 71، اللواء 188، في عملية طعن في كرميئيل.

وقال قائد المنطقة الشمالية في شرطة الاحتلال شوكي تاهوكا في مكان الحادث “تم شل حركة المهاجم، وأكد مسؤولون طبيون وفاته في مكان الحادث”، من دون أن يورد معلومات عن هويته.

وأعلن مركز الجليل الطبي في نهاريا “أنه تم إقرار وفاة أحد المصابين الإسرائيليين في هجوم كرميئيل، وحالة المصاب الآخر خطيرة لكنها مستقرة”.

وقالت وسائل إعلامية إسرائيلية ومراسل راديو الجيش أن المهاجم فلسطيني من من قرية نحف في الجليل الأعلى القريبة من مدينة كرمئيل.

وأظهر مقطع فيديو لحظة اعتقال قوات الاحتلال والدة منفذ العملية.

وباركت حركة حماس عملية الطعن التي قالت إنها “فدائية” نفذها” أحد أبطال شعبنا من الداخل المحتل ضد جنود الاحتلال الصهيوني في مستوطنة كرمئيل”. وقالت إنها “رد طبيعي على جرائم الاحتلال”.

وكتبت حماس “إن عمليات المقاومة الباسلة، التي أثخنت في الاحتلال في طولكرم وجنين والداخل المحتل، وأذلت جيشه في غزة، هي السبيل للرد على هذا الاحتلال المجرم، والدفاع عن حق شعبنا الفلسطيني المشروع في تحرير أرضه واستعادة مقدساته وتقرير مصيره”.

كما أشادت حركة الجهاد الاسلامي بعملية الطعن.