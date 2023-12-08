مصادر: الناقلة "لافانت" ربما غرقت قبالة سواحل اليمن

واشنطن/سما/

قالت ثلاثة مصادر بحرية وأمنية يوم الأربعاء إن الناقلة "لافانت" التي انجرفت قبالة ساحل يمني وغادرها طاقمها، قد اختفت ويعتقد أنها غرقت لتصبح أحدث سفينة مفقودة في البحر الأحمر.



وذكرت مصادر أمنية بحرية الأسبوع الماضي أنه من المستبعد أن تكون حركة الحوثي اليمنية قد استهدفت الناقلة "لافانت".

وأفاد مصدران بأن الناقلة أبلغت عن عطل في المحرك وتسرب المياه إليها.

وقالت مجموعة "سوفكومفلوت" الروسية للشحن الأسبوع الماضي إن إحدى سفنها استجابت لنداء استغاثة وأنقذت الطاقم قبالة الساحل الجنوبي لليمن في 23 يونيو بعدما اضطر لمغادرة الناقلة بقارب نجاة.

وأفادت مصادر بحرية وأمنية يوم الأربعاء بأن الناقلة ربما غرقت بعد أن انجرفت لعدة أيام.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت تحمل وقودا على متنها.

رويترز.