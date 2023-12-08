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أمريكا تدعو "إسرائيل" للتحقيق في استخدام جيشها المدنيين دروعا بشرية

الأربعاء 03 يوليو 2024 06:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمريكا تدعو "إسرائيل" للتحقيق في استخدام جيشها المدنيين دروعا بشرية



واشنطن/سما/

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إسرائيل، إلى التحقيق بسرعة وضمان المساءلة، عقب التقارير عن استخدام الجيش الإسرائيلي للمدنيين كدروع بشرية.


وقال فيدانت باتل نائب المتحدث باسم الخارجية خلال مؤتمر صحافي عقد في واشنطن: "لقد رأينا هذه التقارير المزعجة في الفيديو. الجيش الإسرائيلي قال إنه يجري تحقيقا في الحادث وإن ما تم تصويره في مقاطع الفيديو هذه لا يعكس قيمه وكان انتهاكا واضحا لأوامره وإجراءاته التنظيمية. سأترك الإسرائيليين يتحدثون، لكننا ندعو مرة أخرى إسرائيل إلى المسارعة في إجراء التحقيق وضمان المساءلة عن أي تجاوزات وانتهاكات، وسنواصل التوضيح لحكومة إسرائيل أن هناك بالطبع توقعات بأن عليهم التصرف بما يتوافق مع قانون الصراع المسلح".

من جهتها، قالت حركة حماس، أن "استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسرى الفلسطينيين دروعا بشرية خلال عملياته العسكرية في قطاع غزة يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان"، داعية إلى محاكمته.

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