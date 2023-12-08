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تقرير: بايدن وجه تهديدا لنتنياهو

الأربعاء 03 يوليو 2024 06:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير: بايدن وجه تهديدا لنتنياهو



واشنطن/سما/

رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن دعم الرد الإسرائيلي على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على إسرائيل بأبريل، مهددا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه "سيكون وحده" دون دعم إذا شن هجوما.


وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن بايدن قال لنتنياهو: "خذ النصر"، محذرا إياه من تصعيد الوضع، بعد أن وجهت إيران ضربة جوية لإسرائيل بعد أيام من قصف إسرائيل قنصلية طهران في دمشق.

واستشهد التقرير بحادثة أبريل كمثال على حدة عقلية بايدن المزعومة، مشيرا إلى أن مسؤولين في البيت الأبيض تحدثوا عن بقاء الرئيس "في غرفة العمليات لساعات، يستعد للهجوم".

وقال التقرير إنه تم إطلاع الرئيس على جهود الاعتراض في الوقت الفعلي، و"أمطر القادة بالأسئلة طوال فترة الرد"، لافتا إلى أن مكالمته لنتنياهو لإقناعه بعدم التصعيد تمت "دون قراءة نص أو ملاحظات مطولة".

وذكر أنه عندما أشار نتنياهو إلى الحاجة إلى ردع الهجمات المستقبلية، قال له بايدن: "افعل هذا، وسأخرج".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن "إحباط" الهجوم الإيراني واعتراض "99 بالمئة" من الطائرات المسيرة والصواريخ التي تم إطلاقها.

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