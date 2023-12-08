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من هو وزير الدفاع المصري الجديد؟

الأربعاء 03 يوليو 2024 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
من هو وزير الدفاع المصري الجديد؟



القاهرة/سما/
قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بترقية اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر إلى رتبة الفريق أول وتعيينه وزيرا للدفاع.
 
 
وتم تعيين وزير للدفاع من وظيفة مدنية، حيث شغل اللواء صقر قبل تعيينه وزيرا للدفاع منصب محافظ السويس.
 
ومؤهلاته العلمية هي حصوله على بكالوريوس علوم عسكرية عام 1977، كما شغل منصب محافظ السويس ومساعد وزير الدفاع ومدير للشرطة العسكرية.
 
ويمتلك اللواء صقر العديد من الإنجازات أثناء توليه مسؤولية محافظة السويس حيث قام بتطوير البنية التحتية للمحافظة وقام بإنشاء محطات مياه شرب وصرف صحي جديدة بالمحافظة، كما عمل على تحسين مستوى أداء قطاع النظافة وتعزيزه بمعدات جديد وقام بالإشراف على حملات رفع التعديات على أراضي المحافظة واسترداد ملكية الدولة كما قام بالعديد من الإنجازات في ملف التصالح.
 
كذلك قام بمتابعة تنفيذ المشروعات القومية بالمحافظة وعلى رأسها المشروعات التنموية والمبادرات الرئاسية.

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