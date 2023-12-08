شاهد: كمين مثير للقسام ضد قوة للاحتلال في حي الشجاعية

غزة/سما/

بثت كتائب القسام، مشاهد لكمين نصبته لقوة من جيش الاحتلال، تحصنت داخل أحد المنازل في حي الشجاعية، شرق مدينة غزة نفذته مجموعة من المقاومين، بعدة أسلحة.

وتظهر اللقطات، إجراء أحد القادة الميدانيين في القسام، اتصالات لتحديد سير العملية، إضافة إلى مشاهد ملتقطة بطائرة مسيرة، لتحركات جنود الاحتلال بشكل واضح في كافة المواقع بحي الشجاعية، ورصد الآليات ومواقع تمركز الجنود.

وظهرت قوة من مقاتلي القسام، خلال اجتماع لخطة العملية، قبل الانطلاق، ثم توجهوا إلى المكان من بين الأبنية المدمرة، حتى وصلوا إلى المنزل المستهدف، حيث ظهر جنود الاحتلال بشكل واضح داخله دون أن يشعروا بالكمين المعد لهم.

وتمكن المقاومون من ضرب الغرف التي تحصن بها جنود الاحتلال، وتظهر إحدى اللقطات انفجارات للذخيرة الخاصة بالجنود بعد تدمير المنزل.

وانتظر المقاومون حضور قوة النجدة، لسحب القتلى والمصابين من جيش الاحتلال، وأوقعوها في كمين آخر، وأطلقوا عليها القذائف والرصاص من رشاشاتهم، قبل الانسحاب وإنهاء العملية.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، آثار المعارك الشرسة التي يخوضها المقاومون الفلسطينيون مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في حي "الشجاعية" شرق مدينة غزة.



وترك جنود الاحتلال في شوارع حي الشجاعية ناقلة جند، بعد تدمير المقاومة لها، فيما دكت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس جنود الاحتلال المتوغلين في الحي بقذائف الهاون.



وأعلنت قوات "الشهيد عمر قاسم" استهداف جنود الاحتلال المتوغلين في محيط مدرسة حطين شرق حي الشجاعية، بصواريخ 107 قصيرة المدى، تزامنا مع قصف إسرائيلي جوي طال مناطق قريبة من مفترق الشجاعية بمدينة غزة.



وجددت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها على حي الشجاعية، فيما أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنها قصفت بقذائف الهاون النظامي والثقيل حشود الاحتلال المتمركزة على تلة المنطار.



وفي سياق متصل، نفت مصادر إعلامية وجود أي انسحاب لجيش الاحتلال من حي الشجاعية كما يُشاع، مؤكدة أن المواطنين الذين وصلوا إلى أطراف منطقة الشعف بحي التفاح تعرضوا لاستهداف إسرائيلي أدى إلى سقوط شهداء وإصابات.



يشار إلى أن المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي لعدوان الاحتلال المستمر في قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، وبثت كتائب القسام أمس، مشاهد قوية لمعاركها في مدينة رفح.



وأظهر مقطع فيديو اثنين من مقاتلي القسام يركضان نحو دبابة إسرائيلية، ويضعان عبوتين من نوع "العمل الفدائي"، قبل انسحابهما وتفجير الدبابة وتدميرها.



وفي بداية مقطع الفيديو، قال أحد المقاومين: "والذي رفع السماء بلا عمد سنزلزل الكيان الصهيوني على رأسك يا نتنياهو، وسنأخذ بثأرنا من الصهاينة".



وأثارت المشاهد البطولية ردود فعل واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذين ربطوا شجاعة المقاومين ومواجهتهم للدبابات، بمشهد رشق الشهيد "فارس عودة" دبابة بالحجارة خلال انتفاضة الأقصى الثانية عام 2000.



وتأتي هذه المشاهد بعد ساعات قليلة من نشر كتائب القسام لقطات مثيرة، لعملية قنص في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، والتي تشهد توغلا لجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام.



