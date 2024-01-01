سرايا القدس: عدد من اسرى الاحتلال الاسرائيلي حاولوا الانتحار

غزة / سما /

قال الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة، إن عددا من أسرى الاحتلال أقدموا على محاولة الانتحار الفعلي وبإصرار نتيجة الإحباط الشديد الذي ينتابهم بسبب إهمال حكومتهم لقضيتهم، واختلاف المعاملة من قبل وحدات التأمين في سرايا القدس بحرمانهم من بعض الامتيازات التي كانت تقدم لهم قبيل جريمة النصيرات البشعة التي قام بها جيش الاحتلال وتواصل سياسة التعذيب المستمر لأسرانا في السجون.

وأكد أبو حمزة:" إن قرارنا في سرايا القدس بمعاملة أسرى الاحتلال بذات معاملة أسرانا داخل السجون سيبقى ساريا طالما استمرت حكومة الإرهاب بإجراءاتها الظالمة تجاه شعبنا وأسرانا، وقد أعذر من أنذر."