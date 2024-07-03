تحييد المنفذ..ثلاثة اصابات خطيرة في عملية طعن في كرمئيل..

القدس المحتلة/سما/

أصيب شخصان، بجروح خطيرة، في عملية طعن في المركز التجاري "جوتسوت كرميئيل" في كرميئيل، في منطقة الجليل.

ووقع الهجوم في الطابق الثاني من المركز التجاري، وتم تحييد المنفذ، ووصلت طواقم الإسعاف الإسرائيلي إلى مكان الحادث وباشرت بمعالجة المصابين.

وافادت الشرطة الإسرائيلية بوجود عملية طعن في مدينة كرميئيل أصيب خلاله رجلان بجروح خطيرة وخفيفة (حسب مصادر طبية).وتم تحييد منفذ الهجوم في مكان الحادث، كما تواجدت العديد من قوات الشرطة في المنطقة الشمالية في مكان الحادث.

ووفقا للشرطة فإنه "يشتبه أن الهجوم في كرميئيل وقع على خلفية قومية".

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية فإن منفذ عملية كرميئيل شاب عربي يحمل الجنسية الإسرائيلية من الجليل الأعلى.