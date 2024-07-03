  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تحييد المنفذ..ثلاثة اصابات خطيرة في عملية طعن في كرمئيل..

الأربعاء 03 يوليو 2024 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحييد المنفذ..ثلاثة اصابات خطيرة في عملية طعن في كرمئيل..



القدس المحتلة/سما/

أصيب شخصان، بجروح خطيرة، في عملية طعن في المركز التجاري "جوتسوت كرميئيل" في كرميئيل، في منطقة الجليل.

ووقع الهجوم في الطابق الثاني من المركز التجاري، وتم تحييد المنفذ، ووصلت طواقم الإسعاف الإسرائيلي إلى مكان الحادث وباشرت بمعالجة المصابين.

وافادت الشرطة الإسرائيلية بوجود عملية طعن في مدينة كرميئيل أصيب خلاله رجلان بجروح خطيرة وخفيفة (حسب مصادر طبية).وتم تحييد منفذ الهجوم في مكان الحادث، كما تواجدت العديد من قوات الشرطة في المنطقة الشمالية في مكان الحادث.

ووفقا للشرطة فإنه "يشتبه أن الهجوم في كرميئيل وقع على خلفية قومية".

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية فإن منفذ عملية كرميئيل شاب عربي يحمل الجنسية الإسرائيلية من الجليل الأعلى.

الأكثر قراءة اليوم

خسائر بالجملة.. المقاومة تمرغ أنف الاحتلال في الشجاعية ورفح (فيديوهات)

حماس تحذر من عقاب مميت للمتعاونين مع إسرائيل في ادارة قطاع غزة..

وثيقة لرئيس الشاباك تكشف عن رقم هائل للمعتقلين الفلسطينيين

قيادة الجيش الإسرائيلي تؤيد وقف الحرب وبقاء حماس بالحكم.. نتنياهو يرد

قناة "12" تكشف محتوى رسالة سرية بعث بها لبنان إلى "إسرائيل"

صحيفة إسرائيلية : الكشف عن تخصيص 50 مليون دولار من قطر إلى نتنياهو وليبرمان لتمويل حملاتها الانتخابية..

الجيش الإسرائيلي يوسع محور نتساريم لهذا السبب..

الأخبار الرئيسية

إسرائيل تتفاوض والأمم المتحدة على نشر نظام ستارلينك في غزة لحماية امن الموظفين الدوليين..

صحيفة إسرائيلية : الكشف عن تخصيص 50 مليون دولار من قطر إلى نتنياهو وليبرمان لتمويل حملاتها الانتخابية..

حماس تحذر من عقاب مميت للمتعاونين مع إسرائيل في ادارة قطاع غزة..

مصادر في حماس: السنوار قادر على التخفي ودائرة صغيرة جداً تعرف مكانه

photo_2024-07-03_03-27-37

استقالة ”أصغر موظفة” من الحكومة الأمريكية احتجاجاً على تمويل إدارة بايدن للجرائم الإسرائيلية في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية