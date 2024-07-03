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طقس فلسطين: ارتفاع درجات الحرارة

الأربعاء 03 يوليو 2024 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: ارتفاع درجات الحرارة



رام الله/سما/

من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة خلال اليومين القادمين، وتصبح الاجواء حارة إلى شديدة الحرارة في كافة المناطق.

وبحسب الراصد الجوي لمعا داود طروة، فإن الحرارة ترتفع غدا وبعد غد لتصل العظمى في مدينة القدس إلى 35 درجة مئوية.

واعتبارا من يوم السبت تنخفض الحرارة، وتسود أجواء صيفية عادية خلال ساعات النهار، وذلك قبل أن تعود وترتفع من جديد بعد منتصف الاسبوع المقبل.

وكان شهر حزيران الماضي قد سجل درجات حرارة فوق معدلاته في معظم أيام، وصنف كأكثر أشهر حزيران حرارة خلال العقود الاخيرة في المنطقة وفي الكثير من المناطق حول العالم .

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