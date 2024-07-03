صحيفة إسرائيلية : الكشف عن تخصيص 50 مليون دولار من قطر إلى نتنياهو وليبرمان لتمويل حملاتها الانتخابية..

القدس المحتلة/سما/

نشر معهد أبحاث الإعلام في الشرق الأوسط (MEMRI) جولة ثانية من الوثائق التي تسلط ضوءًا إضافيًا على الأموال التي يُزعم أنه تم الأمر بتحويلها من الدوحة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي يزعمون أنها حدثت مرتين على الأقل في الماضي، حسبما كشفت صحيفة جيروزاليم بوست. صباح اليوم.

وتم تسريب هذه الوثائق ضمن مشروع ريفين، ضمن العشرات من الوثائق المتعلقة بقطر، والتي تصور الدوحة على أنها متورطة ماليا مع شخصيات سياسية وعسكرية في جميع أنحاء العالم. وبحسب رويترز، فإن الوثائق نشأت من تسرب قاده عملاء سابقون في وكالة الأمن القومي يعملون لصالح جهات فاعلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، جارة قطر المنافسة.

تتضمن هذه الجولة رسالة "سرية للغاية" عام 2012 من رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري آنذاك الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني إلى وزير الاقتصاد والمالية آنذاك يوسف حسين كمال، يشرح فيها رئيس الوزراء قرار الأمير القطري الشيخ حمد بن محمد آل ثاني، لتحويل منحة قدرها 50 مليون دولار لنتنياهو، ورسالة ثانية من نفس العام يذكر فيها كمال أن الأموال تم تحويلها إلى نتنياهو نقدا عن طريق جهاز أمن الدولة القطري.

تشير رسالة كمال إلى أن محاولة قطر السابقة لإجراء تحويل مصرفي رسمي، عبر منظمة الرؤية العالمية، لم تنجح. يتم تعزيز هذا الادعاء من خلال سلسلة من الوثائق الأردنية التي تعهد معهد MEMRI بنشرها لاحقًا، والتي يوضح فيها بنك HSBC في عمان رفض السلطات الأردنية للتحويل بحجة أنها كانت تهدف إلى "تمويل منظمات مشبوهة، بما في ذلك حماس، بالتعاون مع بنيامين نتنياهو، عن طريق حسابات مصرفية أخرى".

وقد نشر معهد MEMRI الجولة الأولى من هذه الوثائق بالفعل في ديسمبر، والتي نشأت في مشروع Raven أيضًا، والتي تضمنت خمس وثائق مؤرخة في عامي 2012 و2018. وتضمنت هذه المراسلات مراسلات بين مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة القطرية، بما في ذلك رئيس الوزراء حمد بن جاسم آل ثاني ووزير المالية يوسف حسين كمال، أمرا أنهما أكدا تحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى نتنياهو وأفيغدور ليبرمان كجزء من حملاتهما الانتخابية.

تواصلت صحيفة جيروزاليم بوست مع يجال كارمون، رئيس ومؤسس MEMRI.

وأوضح كارمون: “لقد صادفنا كل هذا من خلال إجراء بحث ليس عن إسرائيل، بل عن قطر، عدو إسرائيل والغرب، ومعقل الإسلام الأصولي في العالم”.

وأضاف: “للأسف، فشلت حكومات إسرائيل المتعاقبة ومسؤولوها الأمنيون في إدراك التهديد الوجودي الذي تشكله قطر على دولة إسرائيل، بل وتعاونت معها، واليوم نحن ندفع الثمن. قطر موجودة في كل مكان في العالم، وهي تهدد إسرائيل في كل مكان في العالم”.

وفي حالة إسرائيل، يشير كارمون إلى ما يعتبره “سياسة مشكوك فيها للحكومة الإسرائيلية تجاه قطر منذ سنوات”، مضيفًا أنه “ربما الآن مع هذه النتائج بدأنا نرى السبب. وتقدم هذه الوثائق تفسيرا لمسألة علاقات إسرائيل الخطيرة مع الدوحة”.