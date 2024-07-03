مقتل شاب بعيار ناري في جنين

جنين/سما/

قتل شاب يبلغ من العمر (30 عاماً) من سكان قرية عربونه شمال شرق مدينة جنين بعيار ناري فجر اليوم وقبضت الشرطة على المشتبه فيه الرئيسي .

وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة أن غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغاً عن وجود مصاب بعيار ناري بمنطقة الصدر في مشفى جنين الحكومي وقد أعلن الأطباء عن وفاته لاحقاً .

وأكد ارزيقات أن فرع المباحث العامة بشرطة المحافظة تمكن من القبض على مشتبه فيه وضبط أداة الجريمة وأن النيابة العامة قررت التحفظ على الجثة لحين نقلها لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية عليها .