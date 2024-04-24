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مسؤولون أمريكيون سابقون: هناك تواطؤ أمريكي لا يمكن إنكاره في أعمال قتل بغزة

الأربعاء 03 يوليو 2024 05:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤولون أمريكيون سابقون: هناك تواطؤ أمريكي لا يمكن إنكاره في أعمال قتل بغزة



واشنطن/سما/

اتهم 12 مسؤولا حكوميا أمريكيا سابقا، استقالوا بسبب الدعم الأمريكي للحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، إدارة الرئيس جو بايدن يوم الثلاثاء “بالتواطؤ الذي لا يمكن إنكاره” في قتل الفلسطينيين في القطاع.

وفي بيان مشترك، قال المسؤولون السابقون إن الإدارة تنتهك القوانين الأمريكية من خلال دعمها لإسرائيل وإيجاد ثغرات لمواصلة شحن الأسلحة إلى حليفتها.

ولم يكن لدى البيت الأبيض ووزارة الخارجية تعليق فوري على البيان.

وتزداد الانتقادات الدولية للحرب الإسرائيلية على غزة وللدعم العسكري والدبلوماسي الأمريكي لحليفتها في الحرب التي أودت حتى الآن بحياة ما يقرب من 38 ألف شخص وتسببت في أزمة إنسانية.

وتعكس استقالة المسؤولين الأمريكيين بعض المعارضة داخل الحكومة بشأن دعمها لإسرائيل. وتطالب واشنطن بحماية المدنيين في غزة كما دعت إسرائيل إلى تحسين وصول المساعدات.

وكان من بين الموقعين على البيان المشترك أعضاء سابقون في وزارات الخارجية والتعليم والداخلية والبيت الأبيض والجيش.

وقد دفع دعم جو بايدن لإسرائيل خلال حربها المستمرة منذ نحو تسعة أشهر على قطاع غزة تسعة مسؤولين على الأقل في إدارته إلى الاستقالة واتهمه بعضهم بغض الطرف عن الفظائع الإسرائيلية في القطاع الفلسطيني.

وفيما يلي المسؤولون الأمريكيون الذين استقالوا:

– تركت مريم حسنين التي كانت تعمل مساعدة خاصة بوزارة الداخلية الأمريكية – المختصة بالموارد الطبيعية والإرث الثقافي- عملها اليوم الثلاثاء. وانتقدت سياسة بايدن الخارجية ووصفتها بأنها “تسمح بالإبادة الجماعية” وتجرد العرب والمسلمين من إنسانيتهم.

– غادرت ستايسي غيلبرت التي عملت في مكتب السكان واللاجئين والهجرة بوزارة الخارجية، منصبها في أواخر شهر مايو أيار. وقالت إنها استقالت بسبب تقرير إلى الكونجرس قالت فيه الإدارة كذبا إن إسرائيل لا تمنع المساعدات الإنسانية عن غزة.

– استقال ألكسندر سميث، وهو متعاقد مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في أواخر مايو/ أيار، بدعوى الرقابة بعد أن ألغت الوكالة نشر عرض له عن وفيات الأمهات والأطفال بين الفلسطينيين. وقالت الوكالة إن العرض لم يخضع للمراجعة والموافقة المناسبة.

– في مايو أيار، أصبحت ليلي جرينبيرج كول أول شخصية سياسية يهودية معينة تستقيل، بعد أن عملت مساعدة خاصة لكبير موظفي وزارة الداخلية الأمريكية. وكتبت في صحيفة الجارديان “باعتباري يهودية، لا أستطيع أن أؤيد كارثة غزة”.

– غادرت هالة راريت (غريط) ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية باللغة العربية، منصبها في أبريل نيسان احتجاجا على سياسة الولايات المتحدة في غزة، حسبما كتبت على صفحتها على موقع لينكدإن.

– استقالت أنيل شيلين من مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية في أواخر مارس/ آذار، وكتبت في مقال نشرته شبكة “سي.إن.إن” أنها لا تستطيع خدمة حكومة “تسمح بمثل هذه الفظائع”.

– استقال طارق حبش، وهو أمريكي من أصل فلسطيني، من منصبه كمساعد خاص في مكتب التخطيط التابع لوزارة التعليم في يناير كانون الثاني. وقال إن إدارة بايدن “تتعامى” عن الفظائع في غزة.

– استقال هاريسون مان، الضابط برتبة ميجر في الجيش الأمريكي والمسؤول بوكالة مخابرات الدفاع، في نوفمبر/ تشرين الثاني بسبب السياسة في غزة، وأعلن أسباب استقالته في مايو/ أيار.

– غادر جوش بول، مدير مكتب الشؤون السياسية العسكرية بوزارة الخارجية، منصبه في أكتوبر/ تشرين الأول في أول استقالة معلنة، مشيرا إلى ما وصفه “بالدعم الأعمى” من واشنطن لإسرائيل.

(رويترز)

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