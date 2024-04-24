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ماكرون يدعو نتنياهو لتجنب الصدام مع "حزب الله"

الأربعاء 03 يوليو 2024 01:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماكرون يدعو نتنياهو لتجنب الصدام مع "حزب الله"



باريس/سما/

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتجنب الصدام مع "حزب الله" في لبنان.

وجاء في بيان صادر عن قصر الإليزيه في أعقاب الاتصال الهاتفي بين ماكرون ونتنياهو، يوم الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسي "جدد التأكيد على قلقه البالغ بشأن التوترات المتزايدة بين "حزب الله" وإسرائيل... وشدد على أمس الحاجة لتجنب الصدام الذي سيضر بمصالح لبنان وإسرائيل على حد سواء".


وكانت التقارير الإعلامية قد أفادت نقلا عن مصادر في الاستخبارات بأن المواجهة العسكرية الواسعة النطاق بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني قد تبدأ خلال أسابيع في حال عدم التوصل إلى صفقة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن وضع الخطط العسكرية للعمل ضد "حزب الله" في لبنان، وذلك على خلفية استمرار تبادل الضربات مع الجماعة عبر الحدود.

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