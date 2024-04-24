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إصابات في اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه بنابلس

الأربعاء 03 يوليو 2024 01:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات في اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه بنابلس



نابلس/سما/

أصيب ثلاثة مواطنين بجروح متفاوتة، مساء اليوم الثلاثاء، نتيجة اعتداءات مستعمرين على مركبات المواطنين قرب قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن مستعمرين من مستعمرة "عيلي" المقامة على أراضي اللبن الشرقية وبحماية من جنود الاحتلال الإسرائيلي، أغلقوا الشارع الرئيسي الرابط بين مدينتي رام الله ونابلس، وهاجموا عشرات المركبات الفلسطينية بالحجارة، ما أدى لإصابة ثلاثة مواطنين، وتضرر عدد من المركبات.

كما أصيب شابان وطفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفاد الناطق باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل، بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابتين لشابين برصاص الاحتلال، إحداها في البطن والأخرى في القدمين، وإصابة طفل برصاص الاحتلال في اليد، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيتا، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى.

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