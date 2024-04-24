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"الصحة العالمية": 270 مريضا غادروا مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس بأوامر إخلاء إسرائيلية

الثلاثاء 02 يوليو 2024 10:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الصحة العالمية": 270 مريضا غادروا مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس بأوامر إخلاء إسرائيلية



جنيف/سما/

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن 270 مريضا غادروا مستشفى غزة الأوروبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد أوامر إخلاء إسرائيلية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريتشارد بيبركورن، بمقر الأمم المتحدة في جنيف.

وقال ممثل "الصحة العالمية" إن أوامر الإخلاء الأخيرة "أثرت على العمليات في مستشفى غزة الأوروبي، رغم أن المستشفى نفسه لا يخضع لأوامر الإخلاء".

وأوضح أن 270 مريضا، إلى جانب الطواقم الطبية، غادروا المستشفى ذاتيا، وأن عمليات الإخلاء بالمستشفى استؤنفت صباح اليوم.

وشدد بيبركورن على أن "انعدام الأمن قرب أي مستشفى وعدم إمكانية وصول المرضى والعاملين الصحيين والعاملين الإنسانيين لإمدادات الوقود والإمدادات الطبية والمياه والغذاء، يمكن أن يجعل المستشفيات غير قادرة على العمل بسرعة كبيرة".

وأضاف أنه "لم يبق بمستشفى غزة الأوروبي سوى 3 مرضى، و3 آخرين في المستشفى الميداني التابع للجنة الدولية للصليب الأحمر"، مشيرا إلى أن معظم المرضى تم تحويلهم إلى "مجمع ناصر الطبي" غربي مدينة خان يونس.

#الصحة العالمية

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