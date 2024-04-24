"الصليب الأحمر" يعتزم نقل فريقه الطبي ومرضاه من مستشفى غزة الأوروبي

غزة/سما/

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الثلاثاء، عزمها نقل فريقها الطبي ومرضاها من مستشفى غزة الأوروبي في مدينة خان يونس إلى مستشفاها الميداني في منطقة المواصي بمدينة رفح جنوبي القطاع.

جاء ذلك في بيان للجنة الدولية بشأن أمر إخلاء "فوري" بعدة مناطق في خان يونس أطلقها الجيش الإسرائيلي، الاثنين، بزعم أنها "مناطق قتال خطيرة".

ولم يأمر الجيش المستشفى رسميا بالإخلاء، إلا أنه يقع في منطقة الفخاري التي أنذر بإخلائها، علما أن "مستشفى غزة الأوروبي" يعدّ من المستشفيات القليلة الباقية والعاملة في القطاع.

وتعليقا على ذلك، قالت اللجنة الدولية إنها "ستنقل فريقها ومرضاها إلى مستشفى الصليب الأحمر الميداني في رفح-المواصي، وبمجرد أن تسمح الظروف، سيعود الطاقم إلى مستشفى غزة الأوروبي لاستئناف العمل".

وتابعت: "تلقى آلاف الأشخاص تعليمات الإخلاء في وقت متأخر من يوم الاثنين، ما أدى إلى فرارهم في حالة من الذعر والخوف. ويشمل هؤلاء مرضى وعائلات وعاملين في المجال الطبي يلعبون دورا حاسما في تشغيل مستشفى غزة الأوروبي".

وأكدت اللجنة الدولية أنه "منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فرّ العديد من المدنيين من شمال غزة إلى الجنوب، وخلال الليل من 1 إلى 2 يوليو/ تموز (الجاري)، حزموا خيامهم المؤقتة والممتلكات القليلة التي يمكنهم حملها وفرّوا مرة أخرى".

وأشارت إلى وجود فريق طبي من جرّاحي اللجنة الدولية في مستشفى غزة الأوروبي منذ أواخر أكتوبر 2023، وهو فريق يتألّف من أطباء وممرضين وأخصائيي علاج طبيعي، أجروا أكثر من 3 آلاف عملية جراحية، وعالجوا المئات من حالات الحروق، وقدّموا خدمات إعادة التأهيل البدني للجرحى.

وشددت المنظمة الدولية على أن "المستشفى الأوروبي في الوقت الحالي غير قادرة على مواصلة العمل بفعالية بسبب إجلاء العديد من الموظفين، بما في ذلك أفراد من الطاقم الطبي والتمريضي والإداري والخدماتي".