الجيش الإسرائيلي يوسع محور نتساريم لهذا السبب..

القدس المحتلة/سما/

ذكر موقع واللا العبري، مساء الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي سرع الأسبوع الماضي من خطوات توسيع محور نتساريم الذي يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه.

وبحسب الموقع العبري، فإن توسيع الممر يتم من 2 إلى 4 كم، مشيرًا إلى أن الجيش يقوم بتدمير المباني لتحسين الحماية الأمنية للجنود.

وقال الموقع، إن هذه الخطوة تأتي على خلفية تقليص قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، والتحضير للمرحلة الثالثة من الحرب.

وتركز العمل على تدمير المباني في المنطقة الجنوبية من الممر المطلة على مخيم النصيرات.

ونقل الموقع عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله: إن "النشاط الهندسي المقترن بالنشاط الهجومي يبعد الإرهاب ويقتل الإرهابيين ويزيد الضغط عليهم".

وبحسب الموقع: "حماس ترى كيف يقوم الجيش الإسرائيلي بتوسيع عملية التقطيع كل يوم .. إنه يغضبهم، فيما يدرك الفلسطينيون الذين فروا من غزة إلى جنوب قطاع غزة أنه ما لم تقرر إسرائيل خلاف ذلك، فإنهم لن يعودوا إلى منازلهم، وهذا يشكل رافعة هامة للغاية للضغط على قيادة حماس".

وقال مسؤولون أمنيون إنه في نفس الوقت الذي يتم فيه تدمير البنية التحتية، تواصل قوات الفرقة عمليات في المنطقة لإبعاد الخلايا المسلحة.