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"الصحة العالمية": شح الوقود يهدد بانقطاع الخدمات الصحية في قطاع غزة

الثلاثاء 02 يوليو 2024 09:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الصحة العالمية": شح الوقود يهدد بانقطاع الخدمات الصحية في قطاع غزة



جنيف/سما/

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها بشأن قلة المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة، وسلطت الضوء على تأثير شح الوقود على الرعاية الصحية في القطاع.

وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة  الصحة العالمية حنان بلخي في مؤتمر صحفي في مدينة جنيف السويسرية، إن القطاع الصحي في غزة وحده يحتاج 80 ألف لتر من الوقود يوميا، ولكن آخر الإمدادات التي وصلت إلى القطاع آخر الشهر الماضي كان ما بين 195 ألفا و200 ألف لتر.

وأضافت عبر الفيديو من مدينة القدس المحتلة، أن تلك الشحنة تقاسمتها كل القطاعات، بما فيها قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة.

ونتيجة لذلك، كما قالت بلخي، تواجه المستشفيات مرة أخرى شحا في الوقود يهدد بانقطاع الخدمات الحيوية ووفاة المصابين لتأخر سيارات الإسعاف.

وكانت بلخي قد وصلت إلى فلسطين، يوم الأحد الماضي، لمتابعة الأزمة الصحية الحرجة في قطاع غزة، والتي تتصاعد في الضفة الغربية، والعمل الحاسم الذي تقوم به منظمة الصحة العالمية والشركاء لتقديم المساعدات المنقذة للحياة.

وتجتمع بلخي خلال زيارتها مع المسؤولين والشركاء والجهات المانحة لتأكيد التزام منظمة الصحة العالمية بقيادة وتنسيق الاستجابة الصحية الإنسانية، على الرغم من القيود العديدة.

وقالت بلخي: "معًا كأمم متحدة، ندعم حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في الصحة".

#الصحة العالمية

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