هليفي في رفح: الحرب لا تزال طويلة

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، خلال جولة أجراها قرب رفح، جنوبي قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إنّ قوّات الاحتلال قتلت 900 مقاتل في رفح، مشدّدا على أن هذه الحرب، لا تزال "طويلة".

وبحسب بيان صدر عن الجيش الإسرائيليّ، مساء اليوم، فقد "أجرى هليفي، اليوم زيارة لمناطق في منطقة كرم أبو سالم، برفقة رئيس قسم التكنولوجيا واللوجستيات، ميشيل يانكو، ورئيس لواء اللوجستيات موتي مزراحي"، ومسؤولين آخرين بالجيش الإسرائيليّ

ووفق البيان، فإنه "بالإضافة إلى ذلك، أجرى رئيس الأركان بجولة في المركز اللوجستي المتقدّم الذي أقيم في قطاع غزة، وأجرى محادثة مع الضباط والمقاتلين".



وقال هليفي: "نُحصي في شعبة رفح (في الجيش الإسرائيلي) ما رأيناه بأعيننا؛ أكثر من 900 قتيل من المخرّبين، من بينهم قادة، وقائد كتيبة واحد على الأقل، والعديد من نوّابهم، والعديد من النشطاء".

وأضاف: "سبب عملنا هنا لمدة أسبوع آخر وأسبوع آخر، هو الجُهد المبذول لتدمير البنية التحتية، وتدمير البنية التحتية تحت الأرض، وهذا يستغرق وقتا".



وتابع: "وبالتالي فإن هذه المعركة طويلة، لأننا لا نريد أن نترك رفح مع البنية التحتية".

وفي ظلّ الخلافات بشأن سن قانون لتجنيد الحريديين للجيش الإسرائيلي، قال وزير الأمن، يوآف غالانت، خلال اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أمس الإثنين، إنه ربما يفضل المصادقة على أنظمة بدلا من سن قانون.

وأضاف غالانت على خلفية الحرب على غزة والقتال الدائر مقابل حزب الله، أن "الجيش بحاجة إلى 10 آلاف جندي آخر بشكل فوري"، وأنه أوعز للجيش الإسرائيلي بإعادة 15 ألف جندي في الاحتياط تم رفض خدمتهم العسكرية.