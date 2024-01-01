خسائر بالجملة.. المقاومة تمرغ أنف الاحتلال في الشجاعية ورفح (فيديوهات)

غزة/سما/

تواصل المقاومة الفلسطينية تكبيد الاحتلال الإسرائيلي خسائر في الأرواح والعتاد، وذلك عبر استهداف آلياته وتجمعات جنوده في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم، عن استهداف قوة صهيونية قوامها 14 جندياً تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة "TBG"، و إيقاعهم بين قتيل وجريح في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كما أعلنت القسام عن استهداف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه 4" و ناقلة جند صهيونية من نوع "نمر" بقذيفتي "الياسين 105" في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وبالاشتراك مع سرايا القدس أعلنت كتائب القسام الإجهاز على جنديين صهيونيين من مسافة صفر في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كما نشرتْ كتائبُ القسام، مشاهدَ تظهرُ استهدافَ مقاتليها لجنودِ العدوِّ وآلياتهِ في محاورِ القتالِ بمدينةِ رفح جنوبَ القطاعِ.

وأظهرتِ المشاهدُ بسالةً وجرأةً مقاتلي القسامِ، حينما تقدَّمَ اثنانِ من المقاتلينَ يحملُ كلٌّ منهما عبوةً متفجرةً باتجاهِ دبابةٍ للاحتلالِ، حيثُ تركا العبواتِ على ظهرِ الدبابةِ وانسحبا قبل أن تنفجرا.

كما أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، استهداف مجاهديها دبابتي "ميركافا 4" بقذائف "الياسين 105" في منطقة المخيم الغربي في مدينة رفح، كما رصد المقاومون هبوط الطيران المروحي لإجلاء الجرحى والقتلى.

وتمكن مجاهدو القسام من الاشتباك مع قوة إسرائيلية راجلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة غزة، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

كما بثت كتائب القسام، لقطات مثيرة، لعملية قنص نفذتها في حي الشجاعية شرق مدينة غزة غزة، والتي تشهد توغلا لجيش الاحتلال منذ أيام.

وتظهر اللقطات، رصد قناص قسّاميّ، ببندقية الغول المصنعة محليا، أحد جنود الاحتلال وهو يطل برأسه من دبابة، خلال أعمال تجريف في المنطقة بواسطة جرافات عسكرية.

وتمكن القناص من إرداء الجندي بصورة مباشرة وإسقاطه داخل الدبابة على الفور.

كما نشرت "كتائب القسام" مشاهد من قصفها القوات الإسرائيلية في محور "نتساريم" وسط قطاع غزة بقذائف الهاون وصواريخ "رجوم" قصيرة المدى.

من جانبها، أكدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصفها بوابلٍ من قذائف الهاون جنود الاحتلال وآلياته في محور التقدم حي الشجاعية شرق مدينة غزة غزة.

وقصفت سرايا القدس بقذائف هاون من العيار الثقيل مقراً للقيادة والسيطرة تابعاً للاحتلال الإسرائيلي في "موقع أبو عريبان" بمحور "نتساريم".

ونشرت السرايا مشاهد من استهداف آلية عسكرية إسرائيلية من نوع "نمير" متوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة غزة.

وفي بيان آخر قالت سرايا القدس: "استهدافنا قوة صهيونية خاصة متحصنة داخل أحد المباني في حي الشجاعية شرق مدينة غزة بقذيفة "TBG" وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح.

كما تمكنت سرايا القدس، من تفجير عبوة "ثاقب" بآلية عسكرية صهيونية محيط مسجد السالم في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وفي رفح جنوب القطاع، أعلنت سرايا القدس قصفها جنود وآليات العدو بوابل من قذائف الهاون في محور التقدم غرب المحافظة.

وأعلنت سرايا القدس عن تنفيذها كمين محكم ضد قوة إسرائيلية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة غزة.

وقالت سرايا القدس: "بعد عودة مجاهدينا من مناطق القتال في حي الشجاعية أكدوا تنفيذهم كمين محكم بالاشتراك مع مجاهدي كتائب القسام حيث تم استهداف قوة صهيونية متحصنة في مبنى بقذيفة (TBG) وفور تقدم قوات النجدة تم استهدافها بقذيفة من نوع "الياسين 105" وتفجير عبوتين من نوع "ثاقب" و "شواظ" في آليتين عسكريتين.



بدورها، أكدت كتائب المجاهدين أنّ مجاهديها استهدفوا بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم حشوداً وتجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محور تقدم الشجاعية شرقي مدينة غزة غزة بعدد من الصواريخ.

والاثنين أفادت وسائل إعلام عبرية بوقوع حدث أمني صعب ضد القوات الإسرائيلية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



وأكدت مصادر إعلامية أن ما وصفته وسائل الإعلام الإسرائيلية بـ"الحدث الصعب" في قطاع غزة، هو عملية استهداف لمقر قيادة الجيش في منطقة "نتساريم" وسط القطاع بالصواريخ.

وقصفت المقاومة مقر "الفرقة 99" في منطقة "نتساريم" بأكثر من 200 قذيفة "هاون" واستهدفته بالأسلحة الرشاشة، وأن هناك عددا من الإصابات.

وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن المروحيات انطلقت من وسط النصيرات في غزة وهبطت في مستشفى سوروكا، وأخرى في مستشفى أسوتا في أسدود، وعلى متنها جنود مصابون بجروح خطيرة من جراء الحدث الصعب وسط قطاع غزة.

وتزامن استهداف قاعدة "نتساريم" مع إعلان تل أبيب الانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب على غزة.

والثلاثاء أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقتل جنديي الاحتياط الرائد إيال ابنيون والرقيب أول نداف الحنان نولر في انفجار عبوة ناسفة في ممر "نتساريم" وسط قطاع غزة.

وقال موقع "واينت" إن جنديا آخر أصيب بجروح خطيرة في الحادثة نفسها، فيما أصيب جندي من الكتيبة 52، اللواء 401، بجروح خطيرة بنيران مضادة للدبابات في حادث آخر وقع في جنوب قطاع غزة.