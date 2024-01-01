وقفة دعم وإسناد للمعتقلين في جنين ونصرة لقطاع غزة

جنين/سما/

شاركت فعاليات محافظة جنين، اليوم الثلاثاء، في الوقفة الأسبوعية لإسناد المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأهلنا في قطاع غزة.

ونظمت الوقفة بدعوة من أهالي المعتقلين في محافظة جنين، أمام دوار السينما، بمشاركة أهالي المعتقلين ونادي الأسير، وممثلين عن فصائل العمل الوطني والإسلامي والأطر النسوية ومعتقلين محررين.

وندد أهالي المعتقلين، بتصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير وتحريضه الصريح لقتل المعتقلين، وبجرائم وعدوان الاحتلال وحرب الإبادة التي ينتهجها بحق أهلنا في قطاع غزة.

وأكد أهالي المعتقلين أن أبناءهم يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي إضافة الى حرمانهم من الزيارات منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي، كما أكدوا أنهم لن يتركوا أبنائهم المعتقلين وحدهم وسيستمرون في تنظيم الفعاليات الإسنادية أسنادا لهم ونصرة لأهلنا في القطاع .

وحمل المشاركون، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين في ظل القمع والتنكل اللذين يتعرضان له.

وناشد أهالي المعتقلين، كافة المؤسسات الإنسانية وأحرار العالم للتدخل والضغط على سلطات الاحتلال للعمل من أجل إنقاذ حياتهم والإفراج عنهم، ومطالبين بالضغط على الاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الإداري.

وطالب المشاركون المؤسسات الدولية بالقيام بالتزاماتها تجاه حماية المعتقلين من انتهاكات وممارسات الاحتلال، وضرورة مواصلة الضغط تجاه إلزام الاحتلال بالقانون الدولي الإنساني.