  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

انتشار أمراض معدية في مستشفى "رمبام" في حيفا... إصابة 50 مريضا

الثلاثاء 02 يوليو 2024 05:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتشار أمراض معدية في مستشفى "رمبام" في حيفا... إصابة 50 مريضا



القدس المحتلة/سما/

أعلن مستشفى "رمبام" في حيفا، اليوم الثلاثاء، اتخاذ إجراءات عاجلة في محاولة للسيطرة على انتشار أمراض معدية في بعض أقسام المستشفى الأمر الذي أدى إصابة نحو 50 مريضا كانوا يتلقون العلاج في المستشفى.

وأفاد المستشفى، في بيان، بأن الإدارة "أمرت أمس (الإثنين) باتخاذ إجراءات عاجلة للسيطرة على تفشي أمراض معدية التي تم اكتشافها في عدة أقسام بالمستشفى، حيث أصيب نحو 50 مريضا بالعدوى".

وأوضح أن الحديث عن انتشار "بكتيريا مقاومة من نوع ‘عصية خلية‘ (Acetobacter) و‘كليبسيلا‘ (Klebsiella) بالإضافة إلى ‘فطر داء البقع البيضاء‘ (Candida auris)".

ولفت إلى أن هذه الأمراض المعدية "لا تشكل خطرًا على الأشخاص الأصحاء، ولكن بالنسبة للمرضى الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة فإنها قد تسبب مضاعفات تهدد الحياة".

وأشار البيان إلى أن "التعامل مع هذا النوع من العدوى يشكل في السنوات الأخيرة تحديًا خاصًا في المستشفيات المزدحمة بالمرضى (تشهد نسبة إشغال عالية) في قسم الطوارئ والأقسام الداخلية في جميع أنحاء العالم".

كما أفاد البيان بأن مدير ‘رمبام‘، البروفيسور ميكي هلبرتال، أوعز بتحول الطواقم الطبية للعمل باستخدام كامل وسائل الحماية عند الانتقال من مريض إلى آخر، في الأقسام التي تم اكتشاف إصابات فيها".

كما أوعز مدير المستشفى بالامتناع عن استقبال مرضى جدد في هذه الأقسام حتى يتم السيطرة والتغلب على تفشي هذه الأمراض المعدية، كما تم إصدار تعليمات بإطلاع عائلات المرضى الذين يزورون الأقسام على إجراءات الحماية الخاصة.

الأكثر قراءة اليوم

إعلام إسرائيلي: حدث أمني صعب جدا في غزة (صور وفيديو)

حرب غزة: لهذا اليوم ذُخر «الكورنيت»

واشنطن: 3 أمور لن نقبل بها في غزة بعد الحرب

الإعلام العبري؛ ضوء أخضر إسرائيلي للانتقال للمرحلة الأخيرة من حرب غزة ونتنياهو يوافق على مشاركة السلطة في إدارة القطاع

"إسرائيل" ستنتقل للمرحلة الثالثة من حربها على غزة خلال الشهر الجاري

نتنياهو: إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء "خطأ فادح"

نتنياهو: نتجه نحو نهاية مرحلة القضاء على "جيش حماس"

الأخبار الرئيسية

وثيقة لرئيس الشاباك تكشف عن رقم هائل للمعتقلين الفلسطينيين

20240421010409afpp-afp_34pv3nw.h-730x438

دراسة إسرائيلية: ملاحقة تل أبيب للسلطة الفلسطينية كيْد مرتدّ عليها في العالم

خطة إسرائيلية لما بعد الحرب تثير السخرية: “فقاعات إنسانية” في القطاع خالية من “حماس”

قيادة الجيش الإسرائيلي تؤيد وقف الحرب وبقاء حماس بالحكم.. نتنياهو يرد

الجيش الإسرائيلي يرد على الانتقادات بشأن امداد محطة تحلية غرب دير البلح بالكهرباء

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية