انتشار أمراض معدية في مستشفى "رمبام" في حيفا... إصابة 50 مريضا

القدس المحتلة/سما/

أعلن مستشفى "رمبام" في حيفا، اليوم الثلاثاء، اتخاذ إجراءات عاجلة في محاولة للسيطرة على انتشار أمراض معدية في بعض أقسام المستشفى الأمر الذي أدى إصابة نحو 50 مريضا كانوا يتلقون العلاج في المستشفى.

وأفاد المستشفى، في بيان، بأن الإدارة "أمرت أمس (الإثنين) باتخاذ إجراءات عاجلة للسيطرة على تفشي أمراض معدية التي تم اكتشافها في عدة أقسام بالمستشفى، حيث أصيب نحو 50 مريضا بالعدوى".

وأوضح أن الحديث عن انتشار "بكتيريا مقاومة من نوع ‘عصية خلية‘ (Acetobacter) و‘كليبسيلا‘ (Klebsiella) بالإضافة إلى ‘فطر داء البقع البيضاء‘ (Candida auris)".

ولفت إلى أن هذه الأمراض المعدية "لا تشكل خطرًا على الأشخاص الأصحاء، ولكن بالنسبة للمرضى الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة فإنها قد تسبب مضاعفات تهدد الحياة".

وأشار البيان إلى أن "التعامل مع هذا النوع من العدوى يشكل في السنوات الأخيرة تحديًا خاصًا في المستشفيات المزدحمة بالمرضى (تشهد نسبة إشغال عالية) في قسم الطوارئ والأقسام الداخلية في جميع أنحاء العالم".

كما أفاد البيان بأن مدير ‘رمبام‘، البروفيسور ميكي هلبرتال، أوعز بتحول الطواقم الطبية للعمل باستخدام كامل وسائل الحماية عند الانتقال من مريض إلى آخر، في الأقسام التي تم اكتشاف إصابات فيها".

كما أوعز مدير المستشفى بالامتناع عن استقبال مرضى جدد في هذه الأقسام حتى يتم السيطرة والتغلب على تفشي هذه الأمراض المعدية، كما تم إصدار تعليمات بإطلاع عائلات المرضى الذين يزورون الأقسام على إجراءات الحماية الخاصة.