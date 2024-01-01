7681 اعتداء للاحتلال وللمستوطنين بالضفة بالنصف الأول من العام

رام الله/سما/

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، منزلا في قرية الجفتلك، شمال مدينة أريحا، فيما أقدمت مجموعة من المستوطنين على قطع عشرات الأشجار في قرية مجدل بني فضل جنوب شرق نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال برفقة جرافة قرية الجفتلك، وشرعت بهدم منزل عائلة خليل موسى جهالين التي تقدر مساحته بـ (130 مترا مربعا) ويؤوي 10 أفراد.

وهدمت قوات الاحتلال الليلة الماضية، بناية قيد الإنشاء من طابقين في العوجا شمال مدينة أريحا، تعود لأفراد من عائلة نجوم.

يأتي ذلك، فيما قطع مستوطنون عشرات الأشجار في قرية مجدل بني فاضل قضاء نابلس.

وأفاد شهود عيان بأن مجموعة من المستوطنين من مستوطنة مجدولين، هاجموا أراضي قرية مجدل بني فاضل، وقطعوا عشرات من أشجار وأشتال الزيتون، تعود ملكيتها لعائلة مقبولة نصر الله عثمان.

وأضاف شهود العيان أن المستوطنين قاموا بمنع المواطنين من الاقتراب من الشارع الرئيسي في البلدة.

تقرير: 7681 اعتداء نفذها الاحتلال ومستوطنيه في النصف الأول من 2024

قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 7681 اعتداء، في النصف الأول من العام 2024.

وأوضح شعبان في تقرير الهيئة، اليوم الثلاثاء، أن الاعتداءات تركزت في محافظة الخليل بـ 1307 اعتداءات تليها محافظة القدس بـ 1099 اعتداء ثم محافظة نابلس بـ 1093 عملية اعتداء.

وأشار إلى أن الاعتداءات تراوحت بين فرض وقائع على الأرض، (مصادرة أراضي وتوسعة استعمارية وتهجير قسري)، وإعدامات ميدانية وتخريب وتجريف أراضي واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات وإغلاقات وحواجز تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية.

ولفت شعبان إلى أن واقع أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس قد دخل فعلا في مرحلة حساسة للغاية، تضاف إلى كل التعقيدات التي فرضتها دولة الاحتلال وعلى مدار سنوات الاحتلال الطويلة، مضيفا، أن خطورة ما يفعله الاحتلال هذه الأيام يتمثل بالحاضنة التشريعية والقانونية التي تجتهد دولة الاحتلال من خلالها من أجل تثبيت إجراءات ذات بعد إستراتيجي تستهدف السيطرة والضم على قطاعات واسعة من الأراضي الفلسطينية.