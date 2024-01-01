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9490 معتقلا بالضفة منذ "طوفان الأقصى" بينهم 22 اليوم

الثلاثاء 02 يوليو 2024 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
9490 معتقلا بالضفة منذ "طوفان الأقصى" بينهم 22 اليوم



رام الله/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس الإثنين وحتى صباح اليوم الثلاثاء، 22 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم طفل، وأسرى سابقون.

وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة بيت لحم، فيما توزعت بقيتها على محافظات رام الله، جنين، الخليل، نابلس، طوباس، والقدس، على ما أفاد بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

ورافق حملة الاعتقالات تنفيذ عمليات اقتحام واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تدمير وتخريب منازل الفلسطينيين.

وبلغت حصيلة الاعتقالات منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، نحو 9490، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وتأتي حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والإبادة المستمرة في غزة، والتي استهدفت كافة الفئات من الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى، وبشكل غير مسبوق.

يذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.

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