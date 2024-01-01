  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 37925 والإصابات إلى 87141 منذ بدء العدوان

الثلاثاء 02 يوليو 2024 04:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 37925 والإصابات إلى 87141 منذ بدء العدوان



غزة/سما/

 أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37925، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضافت الوزارة، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 87141 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن الاحتلال ارتكب في الساعات الـ24 الماضية، 3 مجازر راح ضحيتها 25 شهيدا، و81 جريحا.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي وقت سابق، استشهد 17 مواطنا وأصيب آخرون بجروح جراء قصف الاحتلال الاسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم الثلاثاء.

وأفادت مصادر طبية، بأن 10 مواطنين استشهدوا جراء قصف الاحتلال سوقا قرب مسجد الشمعة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

ولفتت المصادر، إلى أن الاحتلال استهدف المواطنين أثناء تعبئتهم للمياه في محيط المسجد.

وشنت طائرات الاحتلال سلسة غارات على مناطق مختلفة في القطاع، إذ تركزت الغارات على مدينة رفح ومحافظة خان يونس التي تشهد حركة نزوح كبيرة باتجاه الوسط والغرب، بعد إنذار جيش الاحتلال للمواطنين بالإخلاء.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إنها تتوقع أن يضطر 250 ألف شخص إلى النزوح من مدينة خان يونس، رغم أنه لا يوجد مكان آمن في غزة.

الأكثر قراءة اليوم

إعلام إسرائيلي: حدث أمني صعب جدا في غزة (صور وفيديو)

حرب غزة: لهذا اليوم ذُخر «الكورنيت»

واشنطن: 3 أمور لن نقبل بها في غزة بعد الحرب

الإعلام العبري؛ ضوء أخضر إسرائيلي للانتقال للمرحلة الأخيرة من حرب غزة ونتنياهو يوافق على مشاركة السلطة في إدارة القطاع

"إسرائيل" ستنتقل للمرحلة الثالثة من حربها على غزة خلال الشهر الجاري

نتنياهو: إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء "خطأ فادح"

نتنياهو: نتجه نحو نهاية مرحلة القضاء على "جيش حماس"

الأخبار الرئيسية

وثيقة لرئيس الشاباك تكشف عن رقم هائل للمعتقلين الفلسطينيين

20240421010409afpp-afp_34pv3nw.h-730x438

دراسة إسرائيلية: ملاحقة تل أبيب للسلطة الفلسطينية كيْد مرتدّ عليها في العالم

خطة إسرائيلية لما بعد الحرب تثير السخرية: “فقاعات إنسانية” في القطاع خالية من “حماس”

قيادة الجيش الإسرائيلي تؤيد وقف الحرب وبقاء حماس بالحكم.. نتنياهو يرد

الجيش الإسرائيلي يرد على الانتقادات بشأن امداد محطة تحلية غرب دير البلح بالكهرباء

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية