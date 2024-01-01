القناة 12 : تقديرات في الجيش باستمرار عملية رفح 4 أسابيع أخرى

القدس المحتلة/سما/

تقديرات اسرائيلية اليوم الثلاثاء، بأن جيش الاحتلال بحاجة الى 4 اسابيع اضافية لاتمام وانهاء العملية في رفح.

ووفقا للقناة12 العبرية فإنجيش الاحتلالطلبخلال جلسة الاستماع من القيادة السياسية 4 أسابيع أخرى لاستكمال العملية في رفح، أي بحلول نهاية تموز من أجل التعامل مع الأنفاق التي بقيت في رفح، وكذلك طريق فيلادلفيا، الذي كان الجيش الإسرائيلي قد سيطر عليه بالفعل في نهاية أيار.

وأشارت مصادر عبرية الى أن الحرب حتى لو استمرتلشهر آخركما يريد الجيش، فإن الجيش الاسرائيلي لن ينسحب من قطاع غزة، بل سيبقى في موقعين تكتيكيين مهمين هما معبر "نيتساريم" ومعبر رفح.