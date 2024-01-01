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الحرس الثوري الإيراني: نتمنى توفر فرصة جديدة لعملية “الوعد الصادق 2” ضد إسرائيل التي لا يُعرف كم عدد الصواريخ فيها

الثلاثاء 02 يوليو 2024 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحرس الثوري الإيراني: نتمنى توفر فرصة جديدة لعملية “الوعد الصادق 2” ضد إسرائيل التي لا يُعرف كم عدد الصواريخ فيها



طهران /وكالات /

قال الحرس الثوري الإيراني إن “العالم يشاهد الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في فلسطين بدعم أمريكي وأوروبي، بعد مضي ما يقارب 9 أشهر”.
وأكد قائد القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، أمير علي حاجي زاده، في كلمة له، إن “إيران أطلقت في عملية الوعد الصادق الأولى 300 صاروخ على إسرائيل”، معربًا عن تمنياته في توافر فرصة جديدة لعملية “الوعد الصادق 2″، التي من غير المعلوم كم يجب أن يكون عدد الصواريخ فيها، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
وكان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، رمضان شريف، كشف الشهر الماضي، عن أن “10 دول ساعدت إسرائيل في عملية “الوعد الصادق” في مجال الدفاع الجوي، لصد الصواريخ والمسيرات الإيرانية”.
وتابع: “بعد أكثر من 50 عاما، وجّهت إيران صفعة قوية للكيان الصهيوني. لم يصدقوها”، مؤكدًا أن “أيدينا اليوم ممتلئة بالأسلحة والعدو يعرف هذه النقطة، وتم تنفيذ عملية الوعد الصادق بأسلحة محلية الصنع، وهي عملية لم تكن مناورة تدريبية، بل كانت مسرح عملية حقيقية”.

وتأتي التطورات الأخيرة عقب قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، وأسفرت العملية عن مقتل قادة كبار وضباط في الحرس الثوري الإيراني.
وردت طهران بهجوم غير مسبوق بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.
وفي الـ19 من شهر أبريل/ نيسان الفائت، وردت تقارير بأن ضربة إسرائيلية، وصفت بـ”المحدودة”، استهدفت قاعدة للقوات الجوية الإيرانية بالقرب من مدينة أصفهان، في عمق البلاد على مقربة من المنشآت النووية.

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