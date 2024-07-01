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الطقس: استمرار الأجواء الحارة

الثلاثاء 02 يوليو 2024 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: استمرار الأجواء الحارة



رام الله/سما/

يكون الجو اليوم الثلاثاء، حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية (العظمى في القدس المحتلة 31 درجة مئوية)، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً لطيفاً، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الأربعاء، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتواصل درجات الحرارة الارتفاع يوم الخميس، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية.

ويوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الجو حارا إلى شديد الحرارة.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة.

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