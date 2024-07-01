شهداء وإصابات في قصف وسط وجنوب القطاع واستهداف للنازحين في خانيونس

غزة/سما/

- استشهد عدد من المواطنين وأصيب مواطنون آخرون الليلة، في قصف نفذته طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي على عدة مواقع في قطاع غزة، تركز على مدينة خان يونس جنوبا، وعلى حي الشجاعية ومخيم النصيرات وسط القطاع.

وقالت مصادر طبية ومحلية، إن عددا من الشهداء وعدة إصابات ارتقوا وأصيبوا نتيجة قصف الاحتلال للنازحين في حي الضابطة الجمركية شرق خان يونس، حيث أجبرت قوات الاحتلال آلاف المواطنين والجرحى والمرضى على الخروج من مستشفى غزة الأوروبي شرق المدينة، تحت وابل كثيف من القصف المدفعي والتهديد باستهدافهم.

كما شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، بينما جددت مدفعية الاحتلال قصفها على حي الشجاعيّة شرق مدينة غزة، وشمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأضافت المصادر أن عددا من المواطنين أصيبوا في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة أبو جلالة غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي وقت سابق استشهد خمسة مواطنين، وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، قي قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.

وأفاد مسعفون ومصدر طبي في مستشفى المعمداني بمدينة غزة، بأن أربعة مواطنين من عائلة سالم وخامسا من عائلة أبو سيدو، استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمواطنين عند مفترق عبد العال في شارع الجلاء بمدينة غزة، وهم: وليد مصطفى سالم، وسامي إبراهيم سالم، وجمال باسل سالم، وباسل جمال سالم، وفلاح محمد أبو سيدو، فيما أصيب 10 آخرون.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,900 مواطن، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 87,060 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.