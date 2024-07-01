الجيش الإسرائيلي يخلي قسرا مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس (صور)

غزة/سما/

أفادت مصادر طبية، مساء اليوم إنه تم إخلاء مستشفى غزة الأوروبي في مدينة خان يونس بقطاع غزة لوقوعه ضمن المناطق المطلوب إخلاؤها قسرا من قبل الجيش الإسرائيلي.

وذكرت المصادر أنه تم إخلاء طارئ للمرضى والنازحين في مستشفى غزة الأوروبي جنوبي خان يونس جنوبي القطاع.

واشارت المصادر إلى أنه تم إزالة خيام النازحين من المستشفى الأوروبي والطواقم الطبية تنقل الأجهزة الضرورية لمستشفى ناصر.



وأمر الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين في بيان له بإخلاء أحياء في منطقتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة، فيما سادت حالة من الذعر في أوساط سكان المنطقة.



ونزح آلاف الفلسطينيين يوم الاثنين، من مناطق شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، إلى منطقة المواصي غرب المدينة، وذلك بعد مطالبة الجيش الإسرائيلي بإخلاء المنطقة بدعوى أنها "منطقة قتال خطيرة".



ويدفع الجيش الإسرائيلي نحو تجميع النازحين الفلسطينيين بمنطقة المواصي على الشريط الساحلي للبحر المتوسط بزعم أنها مناطق آمنة.

والمواصي مناطق رملية على امتداد الخط الساحلي، تمتد من جنوب غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، مرورا بغرب خان يونس حتى غرب رفح.

ويعيش النازحون في المواصي وضعا مأساويا ونقصا كبيرا في الموارد الأساسية مثل الماء والصرف الصحي والرعاية الطبية والغذاء.



هذا ولا يزال الجيش الإسرائيلي يكثف هجماته على حي الشجاعية حيث نفذ الطيران الحربي اليوم سلسلة غارات على الحي الواقع شرق مدينة غزة.