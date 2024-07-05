"الحوثيون" ينفذون عمليات نوعية استهدفت سفنا أمريكية وبريطانية وإسرائيلية

صنعاء/سما/

أعلنت حركة "أنصار الله" اليمنية اليوم الاثنين تنفيذ أربع عمليات عسكرية استهدفت سفنا أمريكية وبريطانية وإسرائيلية في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.

وأوضحت حركة "أنصار الله" اليمنية في بيان رسمي: "نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى أربع عمليات عسكرية نوعية استهدفت أربع سفن تابعة لثلاثي الشر الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي وكانت على النحو التالي:

1- العملية الأولى نفذتها القوة الصاروخية بعدد من الصواريخ المجنحة استهدفت سفينة MSC Unific الإسرائيلية في البحر العربي وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله.

2- العملية الثانية نفذتها القوة الصاروخية والقوة البحرية بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة استهدفت سفينة Delonix النفطية الأمريكية في البحر الأحمر للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع.

3- فيما العملية الثالثة استهدفت سفينة الإنزال Anvil Point البريطانية في المحيط الهندي و كانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله، وقد تم استهداف السفينة بعدد من الصواريخ المجنحة من خلال القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية.



4- العملية الرابعة نفذتها القوة الصاروخية بعدد من الصواريخ المجنحة استهدفت سفينة Lucky Sailor في البحر الأبيض المتوسط.

وجاء استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وأكدت حركة "أنصار الله" أن "عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف إلا بإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

هذا ونشر "الحوثيون" في وقت سابق، صورا من مشاهد استهدافهم لسفينة تابعة لإحدى الشركات التي قالوا إنها انتهكت قرار حظر دخول السفن إلى موانئ إسرائيل.

يشار إلى أنه منذ نوفمبر الماضي، تواصل حركة "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن هجماتها في البحر الأحمر وخليج عدن، والتي تستهدف "السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها"، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".