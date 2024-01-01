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السفارة الأمريكية لدى بيروت تجدد تحذيراتها بشأن السفر إلى لبنان

الإثنين 01 يوليو 2024 08:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفارة الأمريكية لدى بيروت تجدد تحذيراتها بشأن السفر إلى لبنان



بيروت/سما/

جددت السفارة الأمريكية لدى بيروت يوم الاثنين، تحذيرها للمواطنين الأمريكيين من السفر إلى لبنان، مطالبة بمراجعة التعليمات في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد.

وذكرت السفارة في بيان: "تحث السفارة المواطنين الأمريكيين المسافرين من وإلى لبنان على مراقبة حالة رحلاتهم عن كثب، والوعي بأن مسارات الرحلات قد تتغير مع القليل من التحذير أو بدونه، ووضع خطط بديلة".


وأضاف البيان: "تطلب السفارة الأمريكية لدى بيروت من المواطنين الأمريكيين مراجعة التعليمات التي تحث بقوة على إعادة النظر في السفر إلى لبنان بسبب الحرب التي يمكن أن تندلع في أي لحظة والدولة اللبنانية ليس لديها إمكانية لحماية المواطنين الأمريكيين".

وفي الآونة الأخيرة أعلنت العديد من الدول الإقليمية والأوروبية عن نيتها إجلاء رعاياها من لبنان بسبب الأوضاع التي تنذر بتصعيد المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله" المستمرة منذ أشهر.


هذا ودعا وزير خارجية لبنان عبد الله بو حبيب إلى أن يستعاض عن بيانات التحذير من السفر إلى لبنان الصادرة عن بعض الدول الشقيقة والصديقة بمواقف تضامن، وتكثيف الجهود والضغوط على إسرائيل.

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