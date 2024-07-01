نتنياهو: نتجه نحو نهاية مرحلة القضاء على "جيش حماس"

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن إسرائيل تقترب من مرحلة القضاء على "جيش حماس" في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة منذ 269 يوما؛ وذلك في ظل التقارير التي تشير إلى أن إسرائيل تستعد للإعلان عن انتهاء عمليتها العسكرية البرية التي تشنها على مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، خلال أيام.

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال لقاء جمعه مع طلاب كلية "الأمن القومي"، في ديوان رئيس الحكومة في القدس، بحسب ما أفاد بيان صدر عن مكتبه، ذكر أن نتنياهو "استعرض أمام الطلاب سير القتال في قطاع غزة، والسياسة والنشاط الإسرائيلي في كافة الجبهات وخاصة في الجبهة الشمالية، والتحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل وفي مقدمتها إيران".

وكلية "الأمن القومي" تتبع لجيش الاحتلال الإسرائيلي ومخصصة لكبار المسؤولين في جهاز الأمن الإسرائيلي: الجيش والشاباك والموساد والصناعات العسكرية والشرطة وعناصر مصلحة السجون ​​ووزارة الخارجية ووزارة المالية ومكتب رئيس الحكومة، وطلابها قيادات عسكرية وأمنية بارزة يتم إعدادها لشغل مناصب أمنية رفيعة.



وقال نتنياهو: "لقد عدت أمس من جولة في (مقر قيادة) فرقة غزة، وشاهدت هناك إنجازات عظيمة جدًا تتعلق بالقتال الذي يجري في رفح. إننا نتقدم نحو نهاية مرحلة القضاء على ‘جيش حماس‘، وسنواصل ضرب فلوله وبقايا هذا الجيش الإرهابي"، على حد تعبيره.

وأضاف "أخذت انطباعا إيجابيا عن الكثير من الإنجازات فوق الأرض وتحت الأرض والروح القتالية للقادة. بهذه الروح سنحقق كل أهدافنا: إعادة الرهائن، والقضاء على القدرات العسكرية والحكومية لحماس، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا، بل وأكثر من ذلك، إعادة سكاننا في الجنوب وفي الشمال إلى منازلهم بأمان".

وتابع "نحن على جبهة واسعة جدًا، وأنا مقتنع أنه من خلال توحيد قواتنا – جيش الاحتياط والجيش النظامي؛ الأسلحة التابعة للجيش الإسرائيلي والأذرع الأمنية، يمكننا هزيمة أعدائنا"، وذكر البيان أن اللقاء عقد بمشاركة السكرتير العسكري لرئيس الحكومة، رومان غوفمان، وقائد "فيلق العمق" والكليات العسكرية، نمرود ألوني.

وبحسب البيان، "استعرض نتنياهو الإنجازات الكبيرة التي حققتها قوات الأمن، بقيادة الجيش الإسرائيلي، على كافة الجبهات، وخاصة في قطاع غزة. ودعا رئيس الحكومة الطلاب إلى مواصلة عملهم الحازم من أجل أمن دولة إسرائيل، تمهيدا لدمجهم في مناصب مركزية في جهاز الأمن" الإسرائيلي.



