واشنطن: 3 أمور لن نقبل بها في غزة بعد الحرب

واشنطن/سما/

أكّدت واشنطن انخراطها في جهود حثيثة مع القاهرة والدوحة، من أجل الدفع بمقترح الرئيس جو بايدن، لوقف إطلاق النار في غزة، حيث تتواصل الحرب الإسرائيلية لليوم الـ269 على التوالي، التي "يجب أن تنتهي بخطة واضحة قابلة للتحقيق".

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في تصريحات صحافيّة أدلى بها مساء اليوم الإثنين: "انخرطنا في جهود حثيثة مع قطر ومصر من أجل الدفع بمقترح الرئيس بايدن لوقف إطلاق النار في غزة".

وشدّد على أنّ "الحرب في غزة يجب أن تنتهي بخطة واضحة قابلة للتحقيق تتعلق بحكم وإدارة القطاع وتحقيق الأمن به".

وأكّد أن واشنطن "لم ترَ خططا كافية من الإسرائيليين تتعلق بمرحلة ما بعد الحرب"، مشيرا إلى أنه "إذا لم تكن هناك خطة لحكم غزة فهناك 3 احتمالات هي إما عودة حماس، أو احتلال إسرائيلي، أو تسود الفوضى".

وذكر بلينكن أن "وقف إطلاق النار في غزة سيعزز جهود عودة الإسرائيليين إلى المناطق الشمالية".

وقال إن "3 أمور لن نقبل بها في غزة بعد الحرب؛ هي الاحتلال الإسرائيلي، أو عودة حماس للسلطة، أو الفراغ والفوضى".

وكرّر وزير الخارجية الأميركيّ، القول إن هدف واشنطن الرئيسي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، كان "تفادي توسع رقعة الحب، لا سيما في شمال إسرائيل".

وأضاف: "هدفنا هو منع توسيع رقعة الحرب في المنطقة، وبخاصّة مع حزب الله".

وقال بلينكن إن "إيران لا تريد حربا مع إسرائيل، لأنها تدرك أن حزب الله سيدمَّر في مثل هذه الحرب"، على حدّ وصفه.