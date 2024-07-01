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على طريق المقاومة القانونية ٠٠٠ " محكمة عدل شعبية لأجل غزة

الإثنين 01 يوليو 2024 06:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
على طريق المقاومة القانونية ٠٠٠ " محكمة عدل شعبية لأجل غزة



دمشق/سما/

بمشاركة قضاة وخبراء قانون سوريين وعرب ، أقامت مؤسسة" جامعة الأمة العربية" في فندق إيبلا بدمشق, “محكمة عدل شعبية لأجل غزة”.


وذلك بهدف تفعيل الدور الشعبي في النضال القانوني ضد الاحتلال الإسرائيلي، وحشد الحراك الجماهيري وتنظيمه ضمن أطر عمل منظمة (غير حكومية) ، معترف بها في عدد من الدول.


واستمعت هيئة المحكمة المكونة من فقهاء قانونيين وحقوقيين إلى مجموعة من المرافعات المقدمة من طلاب الدراسات العليا “الدكتوراه” في مجال القانون الدولي من جامعات سورية وعربية، وذلك ضمن مسابقة “أفضل المرافَعات القانونية ضد جرائم الصهيونية المرتكبة والمتواصل في قطاع غزة”.


يأتي هذا الحراك القانوني الشعبي ، لتسليط الضوء بشكل أكبر على الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني وأهل غزة ، ووفق القائمين على هذه المبادرة الحقوقية ، فإن حكم المحكمة معنوي ، وهو إعادة الحق لأصحابه، وان هذه المحاكمة هي خطوة ووسيلة من وسائل المقاومة القانونية بالكلمة والقلم.

ليتم في ختام الجلسات، تكريم الفائزين في المسابقة، وتقديم جوائز نقدية للحاصلين على أفضل مرافعة ، والتي ستنشر على مواقع الجامعة ومواقع متعددة، وكذلك تكريم أعضاء هيئة المحكة الشعبية،  إضافة إلى توزيع شهادات مشاركة لجميع الجهات ، التي ساهمت في إنتاج هذه الفعالية . 


يذكر أن ( مؤسسة جامعة الأمة العربية) ، هي منظمة غير حكومية، تعنى بالشأن العام والقضايا الإنسانية ،  ومشاريع الشباب العربي.

#سوريا #دمشق غزة
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