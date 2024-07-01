الجيش الإسرائيلي: القتال مستمر في الشجاعية ورفح ووسط القطاع

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، مواصلة عملياته في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وبمدينة رفح، ووسط قطاع غزة.

وأشار الجيش في بيان إلى استمرار توغلات الفرقة 98 في الشجاعية والفرقة 162 في رفح والفرقة 99 في وسط القطاع.

وأضاف: "جنود مجموعات القتال اللوائية التابعون للفرقة 98، قتلوا عددًا من المسلحين في منطقة الشجاعية من خلال اشتباكات من مسافة قصيرة واكتشفوا العديد من الوسائل القتالية خلال المداهمات في المنطقة".

وأضاف: "وفي رفح، رصد جنود مجموعة القتال التابعة للواء ناحال، بقيادة فرقة 162، مسلحا أطلق عليهم صاروخًا مضادًا للدروع، وفي عملية إغلاق سريع للدائرة، وجّهوا طائرة تابعة لسلاح الجو قامت بقتله"، على حد زعمه.

وتابع الجيش الإسرائيلي: "رصدت قوات الفرقة 99 أمس (الأحد) مسلحا أطلق عليها قذيفة صاروخية وسط القطاع، دون أن يوقع ذلك إصابات، وفي عملية إغلاق الدائرة من الجو، قامت طائرة بمهاجمته وقتله".

والخميس، قالت هيئة البث العبرية إن "الجيش الإسرائيلي بدأ عملية برية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة لتفكيك البنية التحتية لحركة حماس التي لا تزال نشطة هناك"، على حد تعبيرها.